Así compran los alumnos un TFG para la universidad: "Por 80 euros apruebas"

Se acerca el fin de curso y por lo tanto la entrega de los trabajos finales. Muchos alumnos que están en su último año de carrera intentan buscar la manera de entregar un TFG sin esfuerzo. En internet hay cientos de páginas web dónde se oferta la venta de trabajos finales de grado a cambio de unos euros.

Las universidades españolas están preocupadas porque cada vez se detectan más trabajos que no están hechos por los alumnos. Algunos hechos por inteligencia artificial son detectados por el sistema anti plagio de la Universidad, ya que tienen herramientas que muestran el porcentaje de copia que tiene cada trabajo, pero ahora hay empresas especializadas que hacen el trabajo. Y no lo hace la inteligencia artificial sino profesores universitarios que se sacan un sobresueldo a cambio de hacer este servicio.

¿Cuánto cuesta un TFG?

Hemos llamado a una de estas empresas en busca de información, y nos piden muchos detalles antes de ofrecernos un presupuesto. Preguntan la carrera, el número de páginas, si hace falta tener varias entregas para el profesor y la fecha límite en la que debes entregar el trabajo.

Además nos ofrecen un servicio Power Point por 50 euros para dejarnos hecha la presentación del TFG. Nos dicen que en función de la dificultad del trabajo nos puede salir por 80 euros un trabajo sencillo de una carrera sencilla o el precio puede llegar a ascender hasta los 5.000€ si se trata por ejemplo de una ingeniería que implica planos, presupuestos y gran dificultad.

¿Quién hace el trabajo?

En nuestra llamada la comercial de la empresa nos reconoce que ahora es temporada alta y que están recibiendo una avalancha de solicitudes. Además nos garantizan el aprobado pero no un sobresaliente, ya que nos recomiendan que aunque nos vayan a realizar todo el trabajo, debemos leerlo y aprendérnoslo porque en la exposición ante el tribunal nos pueden hacer preguntas y si no sabemos contestar, podrían detectar que no hemos realizado ese trabajo.

El TFG comprado lo realiza un profesor o profesora que da clase en la universidad, por eso nos dicen que debemos darnos de alta en una plataforma virtual en la que a través de un chat podremos hablar con ese profesor pero no tendremos sus datos personales, ni él los nuestros porque reconocen que en ocasiones se ha dado la circunstancia que el profesor que estaba realizando el trabajo era el mismo que luego lo tenía que corregir. Así la empresa reconoce que hay profesores universitarios ganando un sueldo extra trabajando como vendedores de trabajos finales de grado.

¿Es legal?

Le hemos preguntado a esta academia si todo el proceso que realizamos es o no legal, nos cuentan que depende de la ética y la moral de cada persona pero que no existe una ley que prohíba como tal estas prácticas y que por lo tanto se trata de algo alegal. Y que no está perseguido por la Policía, sino que son las propias universidades las que tienen que hacerle frente con sus propios medios, algunos muy sofisticados con programas especializados en plagio.

Muchas veces los profesores detectan el engaño y eso tiene consecuencias en la nota ya que se suspende al alumno pero puede ir más allá. En la Universidad de Granada se han detectado trabajos por 18 euros, si eso ocurre los alumnos pueden llegar a ser expulsados del centro universitario durante 3 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.