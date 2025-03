La guía definitiva de cómo salir de una entrevista de trabajo con una oferta en el bolsillo y no con las manos en el bolsillo

Todos hemos estado alguna vez sentados en esa silla desde la que sabemos que observan cada uno de nuestros movimientos. A todos se nos ha secado la boca a la hora de tener que contestar a una pregunta que nos ha cogido de sorpresa y todos hemos sentido en alguna que otra ocasión un 'tierra trágame' al saber que nuestro sueño parece depender del resultado de esta entrevista de trabajo.

La experiencia es un grado, así que cuando ya se han hecho más de diez entrevistas de trabajo, los nervios se van controlando, pero lo cierto es que cuando te llaman por primera vez de esa empresa en la que siempre has querido trabajar, empieza a temblarte todo el cuerpo.

Toda palabra, todo gesto es susceptible de provocar un terremoto. ¿Cómo saludamos? ¿Cuándo nos sentamos? ¿Qué postura es la correcta? No solo van a analizar nuestra experiencia laboral o académica, todo, todo y todo se evalúa. Desde la Newsletter de Antena 3 hemos hablado con Jaume Alemany, socio fundador de Etalentum para que nos ayude a hacer una guía definitiva para salir airoso de una entrevista de trabajo.

Actitud y vestimenta

"Hoy en día se habla mucho desde el punto de vista teórico de las 'soft skills', de las habilidades blandas del candidato," empieza explicándonos Alemany, "pero yo te diría que una de las cosas que más quieren las empresas es la actitud de las personas, es decir, la clave es que las personas que buscan empleo tengan una actitud muy proactiva y positiva". Así que sin pasarnos, hemos de ir con una sonrisa amable y con ganas de demostrar todo lo que valemos. Otro detalle que también podemos controlar es el de la vestimenta, porque efectivamente influye. "Cuando tienes delante a una persona, la forma en la que va vestido, o se presenta, te determina una cierta opinión de la persona. Es verdad, que depende mucho de la posición. Si estamos hablando de un director comercial, seguramente una forma de vestir más formal es más apropiada y si estamos hablando de una persona para un puesto de trabajo en una tienda de 'retail' más informal. Es importante adaptar la imagen personal al trabajo para el cual hacemos la entrevista", apunta Jaume.

Respuestas políticamente correctas

Ya metidos en materia, hay preguntas que sabemos sí o sí van a aparecer. Una de ellas y que se hace bola para muchos es la de explicar tus fortalezas y debilidades. Para esta respuesta, Jaume nos recomienda enfocarla "siempre en positivo y con la máxima sinceridad. Nunca podemos intentar esconder una debilidad, tenemos que convertirla en positivo, explicar cuál es mi debilidad y qué estoy haciendo para mejorarla. En cuanto a las fortalezas lo que tenemos que hacer es maximizarlas, explicar mis experiencias, sobre todo con ejemplos".

Otra es la que tiene que ver con el salario que buscamos. ¿Qué contestar si hablamos de dinero? Desde Etalentum nos aconsejan: "nunca, nunca, nunca poner un salario. La respuesta tiene que ser políticamente correcta desde el punto de vista de cuánto voy a hacerle yo ganar a la compañía si me contrata. Yo aconsejo no partir de ningún salario predefinido. Lo que sí podemos es manifestar lo que estamos ganando actualmente, pero hacerles ver que me interesa más el proyecto que la parte económica".

Cómo presentar el CV

En la era digital, probablemente muchos ya no sepan cómo presentar el CV. Jaume Alemany nos lo dice: "CV en papel sí, lo llevo y si veo que en la entrevista es adecuado entregarlo, lo entrego al final de la misma, no al principio. CV digital muy bien redactado y una cosa que nos hace distintos y que empieza a ponerse de moda es el CV en vídeo, o video presentación" que no deja de ser un vídeo corto en el que poder expresar de forma espontánea quiénes somos y cómo trabajamos.

Redes sociales

¿Qué ocurre con las redes sociales? Quien más, quien menos en los tiempos en los que nos movemos todo el mundo tiene o ha tenido un perfil en alguna de ellas, pero ¿lo consultan las empresas? La respuesta es sí y esta es la justificación que nos da Alemany: "¿Las empresas consultan las redes sociales ? Sí, las empresas consultan las redes sociales. ¿Por qué?, porque cuando tú vas a contratar a una persona quieres tener la máxima información" por ello es importante ser muy prudentes con nuestras publicaciones y no meternos en temas de religión, política e incluso deportes. "Las redes sociales son nuestro parador externo en la vida pública" así que cuidado con lo que escribimos porque eso queda ahí para siempre. La neutralidad siempre es el mejor consejo. Y si hubiese que elegir una de las redes sociales, sería LinkedIn que tiene un papel más profesional.

Idiomas

Hablemos ahora de la asignatura pendiente de los españoles, los idiomas. Nos guste o no el inglés sigue siendo un requisito fundamental. "Cada vez más las economías están internacionalizadas y, el hecho de dominar más idiomas, es siempre mejor que no peor. El ingles es muy importante" confirma Jaume.

Las preguntas clave de una entrevista de trabajo

En toda entrevista hay una serie de preguntas que son clave para salir con un puesto de trabajo en el bolsillo o con las manos en el bolsillo. Jaume Alemany nos dice cuáles son en su opinión las más importantes.

Háblame de ti. Con esta petición, el entrevistador espera que el candidato exprese sus habilidades y experiencias más importantes y más recientes. Tenemos que aprovechar la ocasión para resaltar todas nuestras fortalezas, sobre todo las vinculadas con el campo de la empresa con la que nos entrevistamos y minimizar las debilidades poniéndolas en positivo".

¿Por qué te interesa trabajar en esta empresa? Con esta pregunta, lo que quiere saber la empresa es si el interés es puramente económico o hay un interés más allá.

¿Cómo te manejas en una situación de estrés? Si nos hacen esta cuestión, es importante ser sinceros y ser capaces de poner ejemplos de experiencias que hayamos pasado.

Cuéntame una situación muy difícil que hayas pasado en el trabajo anterior y explícame cómo la has superado. Esta petición nos exige como candidatos ser sinceros, no inventarnos nada y relatar lo que hayamos experimentado.

