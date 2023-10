Así actúan los ladrones apodados como 'relojeros': vigilan, eligen y usan la violencia

La Guardia Urbana de Barcelona detenía, recientemente, a unos ladrones de relojes de alta gama en el barrio del Born. Pocos días después, interceptaban a otros delincuentes en las Ramblas y en el Raval. Así, consiguieron recuperar dos relojes de lujo: uno con un valor de 90.0000 euros y el otro de 50.000.

La Policía Local de la ciudad centra sus esfuerzos en neutralizar a los apodados como 'relojeros'. Explican que estos delincuentes suelen merodear por los alrededores de los hoteles para robar a los turistas este accesorio. Pero no se conforman con uno cualquiera, si no con aquellos cuyo valor asciende a cifras astronómicas. Escogen a sus víctimas, las vigilan, las siguen y, cuando encuentran el momento adecuado, con destreza y en cuestión de segundos, les sustraen el reloj.

Nos acercamos a un hotel en el centro de Barcelona. Su director, Carles, explica que hace unos días vio cómo unos clientes eran víctimas de estas bandas: "Entraban los clientes y, antes de entrar al hotel, con la mano les cogieron el reloj, menos mal que cerca había una patrulla y consiguieron detenerlos". Y añade que "ellos van por las Ramblas, vigilan a aquellos que tienen un reloj importante, lo siguen y, cuando ven la oportunidad, se lo roban".

Bandas para robar relojes

Según los expertos, se trata de bandas organizadas que no dudan en utilizar mucha agresividad si es necesario para hacerse con el preciado botín. "Si pueden con habilidad, lo quitan, y si no lo consiguen así, utilizan la violencia. Unos te pegan que no sabes ni de donde te vienen los golpes, mientras otro te coge el brazo y te quita el reloj", relata Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos d'Esquadra Sap-Fepol. También cuenta que a este robo se le añade otro que está en auge. Son los cadeneros: "Es algo continuo que ha ido en un aumento espectacular, sus objetivos suelen ser la gente mayor y es algo absolutamente continuo en el centro de Barcelona".

Pero los ladrones van más allá, con el llamado 'método Ronaldinho' despistan a los turistas y en ese momento le meten la mano en el bolso. Otros, desde sus patinetes y a gran velocidad roban los móviles de un tirón.

"Yo siempre llevo el bolso aquí delante", nos señala una turista en las ramblas. Otro añade: "Yo mi cartera en los bolsillos delanteros, que esté todo controlado".

En muchas ocasiones, se trata de grupos que viajan de ciudad en ciudad y se desplazan a las principales zonas turísticas para cometer los robos y hacer así su particular agosto.