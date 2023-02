Amanda, la estanquera que se enfrentó a un atracador que la apuntaba con una pistola: "No te voy a dar ni un duro"

Amanda es una estanquera del centro de Granada que esta semana se ha convertido en una de esas superheroínas que va sin capa por la vida pero protege igual de los villanos. Dicen que el peligro saca rasgos desconocidos de nuestra personalidad, a algunas personas el miedo les paraliza, sin embargo a otros les da un chute de fortaleza con el que reaccionar de forma increíble. Es el caso de Amanda.

Cuando el hombre entró en la tienda con la capucha puesta, Amanda desde la trastienda ya presintió algo extraño. Salió a atenderlo como a otro cliente cualquiera pero él no tardó en apuntarla con una pistola y advertirla: "Si no te mueves no te pasará nada". El atracador le pidió que le diese el dinero de la caja registradora, y ella sin titubear improvisó una respuesta asegurando que su jefe se la acababa de llevar y estaba vacía. Acto seguido, Amanda cogió un cesto en el que tienen dinero suelto para cambios y se lo enseñó.

Amanda cogió en total 20 euros y delante del atracador se lo guardó en el bolsillo, mirándole a los ojos le dijo: "Si tienes huevos dispara" y añadió "no te voy a dar ni un duro". Ya con la adrenalina equilibrada, Amanda no se explica de dónde sacó el valor para contestar con tanta firmeza. Más escuchando los sollozos de su hija que estaba presenciando todo desde la trastienda a través de las cámaras de seguridad.

El atracador no dijo nada más y guardó su arma para después salir de la tienda. Amanda, de forma impulsiva corrió persiguiéndolo.