Estos son algunos de los alimentos que no deben faltar en la nevera en estas fiestas

Como ya sabemos hay ciertos productos alimenticios que solo se encuentran en nuestra nevera en estas fiestas, como bien son las Navidades.

No todos somos amantes del cava o del champagne, pero es imposible no tenerlo en casa para hacer el correspondiente brindis. Algunos arriesgan tanto que toman champagne sin alcohol.

Otro de los productos estrella son las uvas, aunque es una tradición no todos aceptan que este alimento sea lo último que van a comer en el año. Hemos visto de todo; gente que como 12 chocolates, doce trozos de manzanas... hay para todos los gustos. No obstante, la gente más supersticiosa sigue tomando esta fruta pese a que no es de su agrado.

¿Y qué son unas Navidades sin turrones? Los podemos encontrar en cualquier supermercado de manera abundante en fechas navideñas, pero hay que se pueden comprar en cualquier momento del año sin necesidad de tener que buscarlos en profundidad.

Uno de los manjares más cotizados en estas fiestas, tanto por su precio como por su delicioso sabor, es el marisco, no todo el mundo puede permitírselo en el mes de diciembre. Pero reconocemos que es una manjar que no debería de faltar en nuestra mesa navideña.

Al igual que los turrones, los polvorones son necesarios para poder acabar una noche plena de comida navideña.