Alertan sobre robos en coches realizados con inhibidores de frecuencia que anulan la orden del mando a distancia

Después de aparcar el coche, lo habitual es pulsar el botón del cierre en el mando a distancia del cierre y despreocuparse, pero el nuevo método de hurto detectado recientemente por la policía autonómica hace necesario comprobar directamente que las puertas están bien cerradas.

En el último mes, la Ertzaintza ha registrado varios hurtos en el interior de vehículos mediante inhibidores de frecuencia que anulan las órdenes de los mandos a distancia.

“Nada más hay que activarlo cuando alguien va a cerrar el vehículo, y lo que hace es que bloquea la señal entre el mando y el cierre centralizado”, dice Toño Nieto, jefe de protección ciudadana de la Ertzaintza.

Se pueden conseguir por internet y son fáciles de usar, por ello la policía recomienda que se evite tener objetos visibles en el interior de los coches que atraigan a los ladrones. “Si no hay bolsos, si no hay mochilas, o si no hay objetos a la vista, ese deseo de los ladrones se va a aminorar”, señala Nieto.

Estos ladrones actúan en la inmediaciones de zonas turísticas y de centros comerciales. Son hurtos silenciosos que no dejan huella.