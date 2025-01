Albiol se enfrenta a uno de los okupas del instituto Lola Anglada: "La gentuza no tiene sitio en Badalona"

La Guardia Urbana de Badalona ha desalojado el antiguo instituto Lola Anglada, que llevaba ocupado más de un año. Xavier García Albiol, alcalde del municipio, se ha enfrentado personalmente con uno de los okupas.

El popular ha compartido un vídeo en su cuenta oficial de X, en el que discute con uno de los okupas, al que acusa de haber construido un modelo de negocio con la okupación de inmuebles.

"Eres un profesional de la okupación. Tienes cuatro naves okupadas. Cobras a la gente", le ha recriminado el alcalde al okupa, que ha negado todas las acusaciones y ha remarcado que todo lo que estaba diciendo Albiol era "mentira y lo sabes". Sin embargo, Albiol ha enfatizado que "este personaje" es el que "controla la okupación" y el que "se dedica a alquilar espacios de las naves a otros okupas".

El okupa asegura que dentro del instituto tenía "una asociación cultural", pero se han encontrado cocaína, hachís, marihuana y cristal.

"Le he dejado muy claro que la gentuza no tiene sitio en Badalona. No vamos a parar", ha zanjado el alcalde.

La desocupación

El instituto, ubicado en el barrio de Canyadó, estaba ocupado ilegalmente por 16 personas. En un primer lugar, la edificación era usada por personas sin techo para refugiarse de la lluvia. La Policía tapió las puertas para prohibirles el acceso. Seguidamente, algunos ocupas derribaron las puertas y se asentaron de manera regular.

Esta situación se mantuvo hasta este jueves, cuando sobre las 15:30 horas una treintena de agentes de la policía local se desplazaron hasta el inmueble para proceder a la desocupación. El dispositivo policial contó con dos unidades de intervención especial, el GEIP, y unos drones de la Guàrdia Urbana que reconocieron previamente la zona.

Los agentes les dieron unos minutos para que dejaran el inmueble de forma voluntaria. Todos los okupas acabaron desalojando el edificio por su propio pie. A su vez, los cuatro perros que vivían en el instituto han sido trasladados a la perrera municipal, donde podrán ser recogidos por sus dueños a partir del viernes.

Según ha informado el Ayuntamiento de Badalona en un comunicado, de los 16 okupas, seis han sido trasladados a comisaría: 2 por presuntos delitos contra la salud pública, otros dos por infracciones de la Ley de Extranjería y los dos restantes para ser identificados.

Vídeo del interior del instituto

Albiol ha compartido un vídeo en el que muestra las condiciones en las que se encontraba el interior del instituto después de más de un año de okupación.

"Había venta de droga, delincuentes que reventaban trasteros del entorno, que generaban problemas de convivencia; no es un tema de vulnerables, eso es un relato (...) aquí lo que había es gente pasada de droga durante todo el día, gente conflictiva", ha explicado el alcalde.

