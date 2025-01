Tenso enfrentamiento entre un grupo de okupas y una empresa de desokupación en Carabanchel: "¡Han pegado a la señora!"

Hace unas semanas varias familias se instalaron en 28 viviendas de un edificio de Carabanchel, en Madrid. Lo que al principio pareció ser un alquiler común, pocos días después resultó ser una okupación con versiones muy diferentes entre okupas y vecinos.

Los okupas nos cuentan que conocieron al supuesto propietario a través de distintos canales. Algunos vieron el anuncio publicado en internet, otros a través de un grupo de Facebook y quien dice que fue "a través de unos amigos". Cada uno firmó un contrato diferente, con precios muy dispares que van de los 800 a los 1.300 euros. "Quien iba a imaginar que si te abren la puerta podía ser falso", nos cuenta una de ellas. Los okupas alegan que no sabían que la persona que supuestamente les alquiló las viviendas no era el propietario de los pisos. Sostienen que tenía llaves del portal, de los apartamentos y de todas las puertas de las instalaciones del bloque. "Pueden ver la cerradura de mi casa, no hay nada forzado", dicen.

Con el paso de los días, cuentan, la Policía les informó que esos contratos eran falsos, que el alquiler no tenía ninguna validez y que esas viviendas estaban siendo okupadas. "Nosotros lo que queremos es un techo donde vivir, un alquiler", explican. La supuesta persona que les alquiló de manera ilegal esos apartamentos, dicen que ha desaparecido. "Tenía que venir a cobrarme y no he vuelto a saber nada de él", defienden. Dicen que quieren quedarse, que han pagado por ello.

Toda esta trama es, según los vecinos que viven en esos bloques, una historia perfectamente montada. "No quiero generalizar, pero creemos que recurren a esa excusa pero lo más probable es que sea algo organizado", "están preparados, están informados y saben como defenderse", explican dos residentes legales de ese bloque de apartamentos.

La tensión entre ambos grupos cada vez va a más. Los okupas alegan que les gritan por la ventana, mientras que los vecinos aseguran que se oyen peleas y gritos a altas horas de la noche. Sin embargo, el culmen de la situación se produjo el pasado 23 diciembre, cuando una empresa de desokupación fue a intentar desalojar a los ilegales. En el video se puede escuchar los gritos de los okupas en la puerta de la calle: "han pegado a la señora". Intentaron evitar el desalojo dando golpes con lo que parece ser un cinturón. Con varios enfrentamientos, golpes y según algunos residentes del edificio, varios heridos.

A día de hoy los okupas siguen viviendo en los apartamentos y no tienen intención alguna de marcharse. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha pronunciado sobre este tema, alegando que "aquellos que dicen que en España no hay un problema de okupación que vayan allí, que vayan a ese inmueble de Carabanchel y que le digan a los vecinos si hay un problema de okupación o no". Mientras tanto, de la empresa propietaria de esos apartamentos no se sabe absolutamente nada.

