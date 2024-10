Vídeo: Así desmantelan 18 infraviviendas que se alquilaban por 450€ en Badalona

Nueva estafa de vivienda en Badalona. En menos de 48 horas, la Guardia Urbana ha desmantelado 18 infraviviendas en esta localidad de la provincia de Barcelona. Se trataba de un almacén comercial donde, de manera ilegal, se habían construido 18 infraviviendas de 15m2 cada una. Decenas de personas vivían en estos habitáculos sin ventilación, en condiciones indignas, por las que el propietario les cobraba de media 450 euros.

En total, se trataría de unas 25 o 30 personas las que malvivían en unas condiciones indignas, explotadas habitacionalmente por un individuo que se estaba aprovechando de la desesperación de las personas para enriquecerse.

El alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, ha convocado esta mañana a los medios de comunicación en una rueda de prensa para dar más detalles sobre esta operación policial que han destapado las infraviviendas.

Albiol ha descrito lo que se encontró la policía al dar con lo que ha tildado de "zulos" de 15 m2: "estamos hablando de un local comercial y un almacén que era una carpintería", ha detallado. A continuación, se comprobó si había algún permiso de obras, pero resultó que no lo había. Además, aseguran que no se trataba de una chapuza sin más: "estamos hablando de algo muy sofisticado. Para llevar a cabo esta golfería, el empresario se ha gastado cientos de miles de euros" ha dicho Albiol durante la rueda de prensa.

Albiol carga contra el propietario y la comercializadora

Además ha cargado duramente contra el propietario y la comercializadora de dichas infraviviendas, calificándolos de tener "falta de escrúpulos" por hacer negocio de esa manera: "estamos hablando de un profesional de la explotación que hace obras y que comercializa ese zulo, sabe por lo tanto que quiere convertirlo en un negocio", ha dicho el alcalde. A lo que ha añadido que, llegar a contratar a una empresa para que comercialice zulos de 15 m2 es "el colmo de la desfachatez".

En cuanto a la fecha de las obras, desde el Ayuntamiento han puntualizado que son obras muy recientes, de este verano, incluso uno de los habitáculos aún tenía las puertas blindadas. Los inquilinos llevaban pocos meses viviendo allí.

Desde el ayuntamiento ya han amenazado que las sanciones van a ser ejemplares y rondarán los 10-12 millones de euros al propietario: "la repercusión económica va a ser importante", ha dicho Albiol esta mañana, ya que "ponía en riesgo a diferentes personas". El ayuntamiento ha asegurado que abrirá unos expedientes disciplinarios con faltas muy graves, y además que se lo harán saber a Generalitat de Cataluña: "esa será nuestra propuesta, una sanción de mucho dinero para un propietario despiadado", ha sentenciado el alcalde.

Había familias con bebés en estos habitáculos

Cuando la Guardia Urbana estaba llevando a cabo las inspecciones, pudo comprobar que en algunos casos había bebés viviendo con sus padres en unas condiciones "inadmisibles". "En estos momentos y en los próximos minutos el departamento tomara las medidas que considere oportunas", ha asegurado el alcalde del consistorio: "estamos hablando de una situación que conocimos hace apenas 48 horas por una vecina."

Los vecinos tenían miedo de hablar por las consecuencias que podía causar, por lo que Albiol les ha agradecido la colaboración que de forma anónima acabaron informándoles de la situación.

A pesar del temor, tras la comparecencia del alcalde, algunos de los afectados que vivían en el mismo bloque que las infraviviendas se han acercado a los medios para quejarse de la situación: "esto es inadmisible, no puede ser que pasen estas cosas, nosotros veíamos a esta gente por aquí de malas maneras", dice una vecina.

Además, denuncian que se están construyendo más infraviviendas en otra parte del bloque. En cuanto a esto, Albiol ha afirmado que comprobarán si este empresario -ya identificado- tiene más propiedades en Badalona, "y si las tiene, actuaremos". Desde el consistorio añaden que la impresión que les produce es la de que no solo se ha hecho en esa localidad, por "este grado de profesionalización" que da a entender que lo ha hecho en otros sitios.

Antena 3 Noticias contacta con una inquilina

Antena 3 ha podido hablar con una de las inquilinas de estos zulos, Samira. Nos cuenta que firmó un contrato y que pagaba 600 euros por vivir en condiciones infrahumanas, y que convivía con su pareja y el bebé. Además confiesa que ella veía que el propietario se estaba aprovechando de ellos, pero que no tenían donde ir: "si es imposible encontrar algo", asegura. Ella narra que no es la única familia viviendo en estos habitáculos, si no que habría más en esta situación y lo que es más grave: todavía viviendo dentro: "ahora de momento nos vamos a quedar aquí hasta que nos puedan dar una solución", dice.

