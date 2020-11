Agreden a una joven transexual de 19 años en Barcelona al salir de casa

Una joven transexual de 19 años es agredida e insultada a la salida de su residencia en Barcelona este viernes 20. La víctima ha denunciado la agresión e a través de una publicación en su perfil de Instagram, red social donde acumula más de 100.000 seguidores, y mostró la imagen de su rostro tras la agresión. El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña (OCH) ha condenado la "brutal agresión" y se ha puesto al servicio de la joven.

Los Mossos d'Esquadra, coordinados con la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, ha comenzado una investigación tras el ataque para identificar a los presuntos agresores, según han confirmado las autoridades catalanas.

Denuncia por las redes sociales

Según cuenta la joven en su perfil, el ataque tuvo lugar a la salida de su residencia cuando empezó a recibir insultos como "¡puto travelo! ¡engendro!". Los atacantes agredieron también de forma física a la víctima con dos puñetazos en la cara y varios golpes en todo el cuerpo.

Ante el ataque sufrido por su condición sexual, la joven ha compartido un mensaje para denunciar los ataques al colectivo trans: "Tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo".

La joven, nueva en Barcelona desde hace dos meses, ha subrayado que llegó a la ciudad "buscando paz" y no "a que me humillen, me agredan y me hagan sentir como un monstruo". "Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexual", ha añadido la joven.

La denuncia a través de la red social ya ha conseguido más de medio millón de reacciones y ha sido compartida por varios artistas y personajes célebres del cine y la música. "No más transfobia, por favor, no quiero morir mañana", concluye.

Apoyo político

El presidente del Observatorio contra la Homofobia de Barcelona, Eugeni Rodríguez, ha denominado el ataque como "terrible" y "brutal". El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, ha realizado unas declaraciones en apoyo a la víctima: "Ante el odio y la intolerancia, libertad para ser y vivir cada uno como quiera".

La paliza tuvo lugar en el Día de la Memoria Trans, una fecha dedicada "para el recuerdo de todas las personas que han sido asesinadas, vejadas o discriminadas", según el Observatorio.