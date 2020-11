Thibaut Courtois niega que tuviera un acuerdo cerrado con el Barcelona en 2014: "No sé por qué se ha dicho esto pero no es verdad"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha salido a desmentir que en 2014 estuviera muy cerca de fichar por el Barcelona, como aseguró el exdirectivo del club azulgrana Javier Bordas.

"No es verdad que tuviera un acuerdo. Era del Chelsea, jugué en el Atlético cedido, sabía que volvería al Chelsea y quería jugar allí. No sé por qué se ha dicho esto pero no es verdad", declaró Courtois ante los medios antes del duelo de Bélgica ante Dinamarca de la Nations League.

Y es que Bordas, directivo de la Junta de Bartomeu, aseguró anoche en la cadena Cope que Courtois lo "tenía hecho" pero que la dirección se decantó finalmente por Marc-André ter Stegen.

"No creo que tenga que hacer comentarios sobre cosas que la gente diga en periódicos o así. Creo que la gente sabe que mi sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid y que estoy feliz ahí", zanjó Courtois.