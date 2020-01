El actor Tristán Ulloa, a Pérez-Reverte sobre las subvenciones al cine: "Películas basadas en obras tuyas recibieron dinero público"

Como suele ocurrir en las grandes citas de la televisión, Twitter no dio tregua a la polémica en la celebración de los Premios Goya 2020 que se celebró en la noche del sábado en el Martín Carpena de Málaga.

Esta vez, el cruce de declaraciones se produjo entre el escritor y novelista Arturo Pérez-Reverte y, el actor y director de cine Tristán Ulloa.

"Viendo anoche los Goya, pensaba que a mí también me gustaría que el Estado subvencionara a los editores, a los libreros, a los escritores e incluso a los lectores. Y también, de paso, a la media docena de sobrinos que tengo trabajando en el extranjero", haciendo alusión a las declaraciones del director Eduardo Casanova en la alfombra roja de la gala, en el que exigía al Estado más dinero público para financiar las películas españolas.

No le debieron sentar del todo bien las palabras de Reverte a Tristán Ulloa, que no dudó en responderle de manera educada.

"Estimado Arturo, desde el mayor respeto, recordarte que películas basadas en obras tuyas como Territorio comanche, Alatriste, La novena puerta o La tabla de Flandes también recibieron dinero público tanto dentro como fuera de nuestras fronteras (fuera se reciben más ayudas)", contestó el cineasta.

"Más allá de que nos guste o no (por supuesto que es discutible) el cine no es, ni mucho menos, el único sector que recibe subvenciones. Muchos otros, dentro y fuera de la cultura, también las reciben, incluidos editores y libreros. Y no por eso se demonizan a esos otros sectores", escribió en otro tuit.

"Pero todo esto ya lo sabes. Un saludo sincero de un lector tuyo y admirador", concluyó.