50 familias de Barcelona se quedan de la noche a la mañana sin guardería para sus hijos

Esta mañana a primera hora, Edurne, madre de un pequeño de un año y medio y unas 50 familias más, se han quedado estupefactas. Han recibido un correo electrónico de la dirección de la guardería donde llevan a sus hijos en el que les han notificado que no fueran porque estaría cerrada.

Aun así han decidido ir al centro infantil El Cau, situado en el barrio de Hostafrancs de Barcelona. Al llegar no podían creerlo: "Nos hemos encontrado a los Mossos d'Esquadra y no se podía acceder al local. Estaban la propiedad y la procuradora y han cambiado la cerradura para que no pudiera entrar nadie", cuenta Edurne a un equipo de Antena 3 Noticias y añade: "la dirección del centro no ha aparecido, ni nos ha dado ninguna información más, la única versión es la de la propiedad, nos dicen que parece ser que hay un problema de impagos en el alquiler del local".

Algunos ya han buscado plaza de guardería pero aun así nos explican que el problema es que en la zona no hay -a estas alturas de año- plazas suficientes. Además ya han abonado por adelantado el dinero de este mes, unos 600 euros.

El testimonio de otros padres afectados

Laura es otra de las madres afectadas. Es de Málaga y hace unos meses se trasladó a Barcelona. "Mi niña entró en enero, supongo que ya sabían la situación que tenían, y aún así la admitieron. Yo estoy en shock pensando que esto es una broma". Relata que aquí no conocen a nadie con quien dejar a su hijo.

Marc también ha recibido el correo electrónico esta mañana, aun así se ha personado en la guardería. "Nos hemos acercado al otro local que tiene la guardería para hablar con las profesoras y ellas nos han dicho que tampoco sabían nada" y apunta "creo que podrían haber avisado para dar tiempo a los padres a buscar otra solución o esperar hasta junio que quizá es más fácil entrar para el año que viene a partir de septiembre que es cuando hay plazas, pero ahora en febrero es complicado".

Por el momento están a la espera de poder acceder al local en los próximos días a recoger sus pertenencias que se han quedado dentro.

