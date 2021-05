Tras 42 días en la UCI, Ángeles Puga recibe la vacuna: "Otros quedaron por el camino"

La COVID-19 se cebó con Ángeles Puga, una mujer gallega de 72 años. Estuvo 42 días en la UCI y varias semanas en el hospital. Perdió peso, le costaba respirar y prácticamente tuvo que aprender a andar de nuevo. Hoy, muy contenta, ha recibido la vacuna en Expourense.

"Ya está, esto no es nada, después de lo que hemos pasado". Estas fueron las primeras palabras de Ángeles al recibir el pinchazo. Esta ourensana es, sin duda, uno de los símbolos de lucha que nos ha dejado esta pandemia.

Desde la habitación del hospital, después de más de 40 largos días en la UCI, hizo un llamamiento al "sentidiño" de todos. Un mensaje que pretendía transmitir algo que a ella se le ha quedado grabado a fuego: la COVID no es una broma.

"Ángeles no es la Ángeles que era, tengo muchas limitaciones que antes no tenía", cuenta. Por eso, en cuanto la llamaron para ponerse la vacuna no lo dudó ni por un momento. "Vengo contenta porque puedo venir, otros quedaron por el camino", confiesa a Antena 3 Noticias.

Agradecimiento al personal sanitario

Un camino que recorrió, asegura, ayudada de grandes profesionales. Doctores, enfermeras, fisioterapeutas. Un gran equipo sanitario que no la dejó sola ni un momento y para el que solo tiene palabras de agradecimiento. "Quiero olvidarme de la UCI pero no de su personal", aseguraba al abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Ourense.

Esta vecina de Paderne de Allariz ha aprovechado su vacunación para enviar otro mensaje: "Todo lo que podamos hacer, hagámoslo". Y por ello, no duda en animar a todo el que pueda tener la más mínima duda. "¿Cómo vamos a decir que no a la vacuna? No se puede. Para seguir viviendo y salir de esto", asegura.

Como Ángeles, más de 17 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coroanvirus. Para conocer cómo avanza el proceso de vacunación en España, consulta el 'CuentaVacunas' de Antena 3 Noticias.