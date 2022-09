18 años de cárcel para el hombre declarado culpable de asesinar a su tía con discapacidad en Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha condenado a Francisco Manuel Prados Bernardinos a 18 años de cárcel por un delito de asesinato después de que un jurado popular le haya declarado culpable de "dar muerte" a su tía en la casa de la mujer en mayo de 2021. La mujer sufría una enfermedad degenerativa y necesitaba silla de ruedas para desplazarse, enfermedad por la que tenía un reconocimiento del 86% de minusvalía.

Es lo que figura en la sentencia que se emitió el pasado 19 de septiembre después del juicio con jurado popular celebrado contra Francisco Manuel Prados Bernardinos, acusado de asesinar a la exesposa de su tío, de 67 años, y conocida como "Cuqui", una mujer que sufría una enfermedad degenerativa y precisaba de silla de ruedas para poder desplazarse. A causa de esto tenía reconocido un 86% de minusvalía, mientras que también padecía trastornos psiquiátricos.

El juicio

En el juicio, el acusado había reconocido la autoría del crimen que tuvo lugar a última hora de la noche del 26 de mayo del año 2021 o a primera hora de la madrugada del día 27. Se mostró arrepentido por el suceso, aunque alegó que actuó "borracho" después de haber ingerido "nueve o diez" litros de cerveza y "medio porro" y ansiolíticos. En sus propias palabras, sería "alcohólico desde los 19 años".

El acusado aseguró que después de un leve contacto sexual con la víctima en el domicilio de la misma, lo que hizo fue marcharse y ella empezó a "chillar" e insultarle. También expresó que la víctima le "atosigaba" y le tenía "atacado de los nervios", y que actuando de esta manera "sólo quería que se callara" mientras continuaba insistiendo en que estaba "borracho" en este suceso.

Notas de voz

Este juicio estuvo marcado por una serie de notas de voz remitidas vía WhatsApp por el acusado a su hija, de 23 años, después de cometer el crimen, unos audios que fueron reproducidos durante la primera jornada del juicio. "La he matado. Me la he cargado. La tengo aquí muerta, me ha tocado tanto los huevos que la he asfixiado hasta matarla. La he estrangulado con mi camiseta", decía el acusado en estas notas de voz donde solicitaba a su hija que fuera a la casa de la víctima ya que necesitaba "ayuda" para solucionar la situación.

"No me voy a comer 15 años por esta mierda", decía en varias ocasiones el acusado en el resto de los audios, pidiendo a su hija que no contase "nada a nadie" y pidiéndole que fuera hasta la vivienda y le prestase "ayuda" para "inventar cualquier cosa".