Sanidad alerta de la caída en vacunaciones prioritarias de niños y embarazadas durante la crisis del coronavirus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoce que durante la crisis sanitaria del coronavirus ha caído la vacunación, principalmente en aquellas consideradas prioritarias, como en bebés hasta 15 meses, embarazadas y grupos más vulnerables frente al coronavirus.

Pide "reestablecer progresivamente" la normalidad en el calendario vacunal, poniendo "al día" estas dosis atrasadas durante los meses más duros de la pandemia.

"Sabemos que durante los meses de marzo, por la crisis sanitaria y el confinamiento, se ha producido un descenso en las dosis administradas de estas vacunas", ha avanzado el ministro.

Satisfecho por la respuesta ciudadana en la desescalada

"El levantamiento de las restricciones y las medidas aplicadas no han tenido por ahora un impacto negativo en la evolución de la pandemia", señaló Salvador Illa. Sin embargo, ha pedido estar a alerta para evitar rebrotes: "Vamos por el buen camino pero no podemos dar ningún paso atrás que no nos permita seguir avanzando hacia la nueva normalidad. Tenemos que seguir consolidando las fases de desescalada de forma segura y prudente".

Sobre la polémica de esta semana ante el cambio en la forma de recontar los fallecidos por el coronavirus, ha mantenido que el nuevo sistema de recopilación de datos es más preciso, muestra una mejor fotografía de la evolución de la pandemia e insiste en que el cómputo de fallecidos se hace con criterios que indican las autoridades internacionales.

"Computamos como fallecidos a las personas que tienen diagnóstico positivo mediante un test PCR, no a los que presentaban síntomas compatibles con o sintomatología clínica compatible con", ha abundado el ministro.

Así ha descartado las acuasaciones de PP, Vox y Ciudadanos de "maquillar" las cifras, que recuerdan que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) ha notificado 43.000 muertes más de las esperadas desde el 17 de marzo y hasta el 25 de mayo El ministro de Sanidad. Salvador Illa, defendió que habrá tiempo de estudiar a fondo el exceso de la mortalidad y a qué se ha debido.