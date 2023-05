El virólogo José Antonio López, sobre uno de los virus que podrían provocar una nueva pandemia: "Tiene hasta un 80% de letalidad"

Podríamos estar ante una nueva pandemia. Esta es la advertencia que hace ahora la Organización Mundial de la Salud a la Comunidad Internacional. En concreto, son 9 los virus mortales que actualmente no tienen vacuna y que podrían ser los causantes de esta nueva amenaza mundial.

La cuestión es cuándo. Según explica José Antonio López Guerrero, catedrático de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, "la mayoría de los expertos tenemos claro que vendrán nuevas amenazas, lo que no se sabe actualmente es la magnitud de estas ni cuándo ocurrirán".

En este sentido, el biólogo asegura que esa misma magnitud, es decir, su virulencia y letalidad, dependerá concretamente de dos factores. Por un lado, y el principal, del patógeno en sí "que nos amenace". Por otro, de cómo esté preparada la sociedad en el momento en el que se produzca la propagación de alguno de los virus.

Uno de los virus que preocupa a José Antonio López Guerrero es el de la gripe aviar H5N1, del que habla en su libro 'Virus, chicas y laboratorios'. El virólogo ha prestado las 'memorias de un científico' este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

¿Cómo de mortales son esos 9 virus?

La OMS ha elaborado una lista de esos 9 patógenos que, en la actualidad, han demostrado ser muy virulentos por su alta tasa de mortalidad y su facilidad a la hora de propagarse entre los humanos.

Uno de ellos ha acaparado todas las miradas en los últimos 3 años. Se trata del SARS-CoV-2, un virus de la gran familia de los coronavirus, que ya estamos dejando "poco a poco atrás", tal y como subraya el biólogo. A principios de este mismo mes, la propia Organización Mundial de la Salud anunciaba el fin de la emergencia sanitaria global por el Covid-19.

Pero no es el único. El MERS, más conocido como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, es otro de estos peligrosos patógenos. "Es otro miembro de la familia 'coronaviridae' que ha demostrado una alta virulencia allí donde es endémica, en la zona de oriente medio, con el camello como reservorio", subraya el catedrático.

El virus de Marburgo, también conocido antiguamente como fiebre hemorrágica de Marburgo, también preocupa. Este 'pariente' del Ébola es grave y, a menudo, mortal. En África, tal y como explica en el vídeo superior de esta noticia el experto en microbiología, "concretamente en la zona subsahariana, ha demostrado tener hasta un 80% de letalidad". Eso sí, el número de muertes ocasionadas con este patógeno no ha sido igual en el centro de Europa, donde se descubría a finales de los años 60.

Lo mismo pasa con el ZIKA. Tal y como recoge la propia Organización Mundial de la Salud, "se transmite principalmente a través de mosquitos del género 'Aedes'".

La OMS asegura que "la mayoría de las personas infectadas por el virus de Zika son asintomáticas" y que los primeros síntomas, leves, "comienzan entre 3 y 14 días de la infección". A pesar de ello, López Guerrero asegura discrepar con esta virulencia.

"En adultos se muestra cierta sintomatología en un 20-25% de los casos", asegura, al tiempo que pone sobre la mesa las complicaciones que puede suponer durante el embarazo. "En el caso de las mujeres embarazadas, supone un peligro para el embrión, para el desarrollo del feto", insiste.

Puede ser causa de microcefalia, aunque también de otras malformaciones en el bebé como pérdida de audición, anomalías oculares o contracturas de las extremidades.

"Avanza poco a poco entre mamíferos"

"Estos son algunos patógenos y quizás se olvidan de otro que ya está demostrado cómo, poco a poco, va avanzando entre mamíferos", cuenta el virólogo. Hace alusión al virus de la gripe aviar H5N1. Tal y como explica, en un primer momento se censuró una publicación científica donde, al parecer, se mostraban 5 mutaciones que harían que el virus saltara de aves a mamíferos.

Ahora, sin embargo, esa censura ya no sirve. "El virus lo ha hecho él solito. Hemos tenido que sacrificar decenas de miles de visones en granjas. También hemos visto cómo miles de lobos marinos, en la costa del Pacífico de Chile, han aparecido muertos por este virus... Y, en aquellos casos en los que ha saltado puntualmente, sobre todo en el sureste asiático, de aves a humanos ha supuesto hasta un 30% de mortalidad", asegura en la entrevista.

Más investigación, más vida

Aunque el patógeno es uno de los factores clave de cara a una hipotética pandemia, tal y como avanza la OMS, hay otro aspecto que puede frenar a los virus: el desarrollo en investigación.

"Hay que apostar en investigación, cosa que en España no se está haciendo. Difícilmente he visto en debates últimamente sobre la inversión pública en ciencia. Sin ciencia no hay futuro. Un país no investiga por ser rico, un país es rico porque investiga. Estamos viendo una y otra vez cómo España no avanza en ese tren de investigación europea", remarca José Antonio López Guerrero. "Sin ciencia tendremos que sufrir lo que hemos sufrido en pandemias anteriores. No podemos decidir cuándo nos va a afectar una pandemia, pero sí podemos ponerle muchos palos en la rueda a la agresividad de los patógenos", concluye.