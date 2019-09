El trastorno bipolar es una enfermedad mental grave que se caracteriza principalmente por cambios extremos en el estado de ánimo, con episodios de depresión graves y otros de hipomanía con o sin irritabilidad. Entre los cambios, la persona puede presentar un temperamento normal.

Más de un millón de personas sufren bipolaridad en España. No se aprecia diferencia entre géneros, pues afecta a hombres y mujeres, y con frecuencia la enfermedad comienza a manifestarse entre los 15 y 25 años. Se desconoce la causa exacta que provoca la afección y, aunque no es hereditaria, las personas con antecedentes familiares sufren un riesgo mucho mayor de padecerla.

La bipolaridad no es uniforme, sino que presenta diferentes tipos. Así, se habla de Bipolar I cuando el paciente ha presentado al menos un episodio maníaco, de Bipolar II cuando sólo han tenido episodios depresivos mayores y algún episodio hipomaniaco y de Trastorno bipolar no especificado cuando no se cumplen los criterios de tiempo y duración de los episodios hipomaníacos y depresivos. Por último, los pacientes que presentan múltiples episodios de hipomanía con episodios alternantes de depresión moderada sin llegar a ser grave se diagnostican como Trastorno ciclotímico.

El diagnóstico y el tratamiento dependerá de cada paciente y del criterio del médico psiquiatra que le diagnostique y le trate.

Trastorno Bipolar I

Para poder diagnosticar a una persona como trastorno bipolar I es necesario que se haya manifestado en algún momento al menos un episodio maníaco o mixto.

En el trastorno bipolar I hay que especificar si el episodio más reciente es de tipo maníaco, hipomaníaco, mixto, depresivo o no especificado (cuando no cumple criterios temporales para clasificarlo como uno de los cuatro anteriores). También puede distinguirse un trastorno bipolar I, con un único episodio maníaco, para lo cual es necesario que no se haya diagnosticado ningún episodio depresivo mayor

Criterios:

- Presencia de un episodio maníaco, hipomaníaco, mixto o depresivo mayor

- Historia de un episodio depresivo mayor, mixto, hipomaníaco o maníaco, según cuál sea el episodio más reciente que se haya tipificado anteriormente

- Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo

- Los episodios afectivos del paciente no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado

- Que los síntomas afectivos de los criterios A y B no son debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej. una droga, un medicamento u otro tratamiento) ni a una enfermedad médica (p. ej. hipertiroidismo)

Trastorno bipolar II

El trastorno bipolar II se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores, intercalándose, al menos, un episodio hipomaníaco; es decir, en este trastorno ningún episodio cumple criterios de maníaco o mixto.

Criterios:

- Presencia (o historia) de uno o más episodios depresivos mayores

- Presencia (o historia) de al menos un episodio hipomaníaco

- No ha habido ningún episodio maníaco, ni un episodio mixto

- Que os síntomas afectivos que presenta el paciente no se explican por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado

- Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social/laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo

Trastorno ciclotímico

Se caracteriza por numerosas alteraciones del estado de ánimo de tipo depresivo e hipomaníaco, cuyos síntomas son insuficientes en cuanto al número, duración o gravedad, para cumplir criterios de episodio maníaco y depresivo.

Criterios:

- Presencia, durante al menos 2 años, de numerosos períodos de síntomas hipomaníacos y numerosos períodos de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor

- Durante el período de más de 2 años la persona no ha dejado de presentar los síntomas del primer criterio durante un tiempo superior a los 2 meses

- Durante los primeros 2 años de la alteración no se ha presentado ningún episodio depresivo mayor, episodio maníaco o episodio mixto

- Los síntomas de no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado

- Los síntomas descritos en el primer criterio no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej. una droga, un medicamento) o a una enfermedad médica (p. ej. hipertiroidismo)

- Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo