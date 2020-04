Tomás Pueyo, ingeniero español en Sillicon Valley que predijo la epidemia: "No estamos listos para la desescalada de medidas contra el coronavirus"

Matías Prats y Mónica Carrillo han entrevistado a Tomás Pueyo, ingeniero por la Universidad Pontificia de Comillas y con postgrado en Stanford, que actualmente trabaja en Sillicon Valley, en California.

A pesar de que su perfil no está ligado a la Sanidad, alertó con gran precisión del peligro que suponía esta pandemia. El pasado 10 de marzo, cuando en España había contención reforzada y 35 personas fallecidas, Pueyo escribió lo siguiente: "El coronavirus está yendo hacia ti, es cuestión de días. Cuanto llegue, tu sistema sanitario estará saturado, la gente tendrá que ser atendida en los pasillos, el personal sanitario estará agotado, algunos contagiados, otros morirán. Tendrán que elegir a qué pacientes reciben oxígeno y cuáles dejan morir. La única manera de prevenir esto es el aislamiento social hoy, no mañana, hoy".

¿Qué le hizo ver la amenaza de forma tan clara?

Había muchos países en los que sí que ya había pasado, en países del este asiático y ya teníamos el ejemplo de Italia. Tengo la suerte de que no soy un político y podía estar estudiando esto, pero los datos estaban ahí para saber lo que iba a pasar.

¿Cómo se hace la desescalada y cuánto tiempo se necesita?

Depende mucho del país. Un país como Corea del Sur fue capaz de hacerlo en tres semanas y China necesitó 12 semanas. Estamos en la época del martillo, reduciendo todos los casos y dándonos tiempo para prepararnos para la siguiente fase, que es la danza. En la danza tenemos que ajustar las medidas para abrir la economía, pero aún así reducir los casos y tenerlos controlados. Hoy por hoy creo que todavía no estamos listos para esta transición.

¿Hasta qué punto considera importante la geolocalización de los dispositivos móviles?

Es importante, pero hay dos tipos muy distintos. El primero es cómo te aseguras cuando hay un caso de que se mantiene la cuarentena, eso es lo que se está haciendo ahora. Lo que no se está haciendo cómo saber los últimos contactos que ha tenido en las últimas dos semanas una persona contagiada para hacerle test a todos ellos.

¿La mayoría de gobiernos han cometido los mismos errores?

Muchos errores han cometido este error humano. Si no has vivido el crecimiento exponencial del virus, no entiendes lo que significa. Teníamos el ejemplo de Italia y todos los países del este con experiencia lo hicieron bien. Si yo fui capaz de prever lo que iba a pasar, los gobiernos occidentales tendrían que haber sido capaces también.

¿Cuál debería ser nuestro modelo a seguir?

Las medidas que se están tomando tienen cierta lógica, aunque son un poco peligrosas. Lo que tendríamos que hacer es prepararnos para la danza con todas las medidas, como los test para saber quién está infectado, el rastreo de contacto y las mascarillas, que tienen que ser necesarias para todo el mundo. Aún no estamos preparados.