Las famosas contra el Cáncer de Mama: "Tenemos razones para sonreír"

Y es que hablamos de una enfermedad que cada año se lleva la vida de miles de mujeres. Sólo en nuestro país, se diagnostican más de 20.000 casos al año.

Como cualquier enfermedad, el Cáncer de Mama tampoco distingue de rango social, profesión o dinero. Así, son muchas las famosas que, en todo el mundo, han sufrido, padecido y superado este pulso.

Tal y como hacen con sus canciones, películas o libros, sirven de ejemplo de lucha.

Kylie Minogue

Desde que le diagnosticaron la enfermedad en el 2005, la cantante australiana no ha cesado en su empeño de convencer a todas las mujeres de la necesidad de hacerse las revisiones periódicas. Hay que recordar que un diagnóstico precoz puede salvar vidas.

Luz Casal

La cantante anunciaba hace casi dos años el fin de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado a principios de 2007. La gallega ha narrado en varias ocasiones su dura experiencia y ha agradecido todas las muestras de cariño recibidas aquellos meses. Después de su enfermedad ha vuelto a cantar y tiene discos nuevos en el mercado.

La Mari

La vocalista de Chambao notó un bulto en el pecho. Un descubrimiento que le hizo acudir rápidamente al médico y pasar por quirófano pocos días después. Tras el tratamiento, regresó a los escenarios.

Christina Applegate

Hace dos años, la actriz de 'Samanta Who?' fue diagnosticada con esta enfermedad. Christina se sometió a una doble mastectomía para evitar una recaída y siguió todo un tratamiento especial. Después de una ardua lucha, Christina ha logrado recuperar su salud y, aun más, traerá al mundo otra vida: su primer bebé, fruto de su relación con el bajista holandés Martyn Lenoble.

Cynthia Nixon

La popular Miranda en 'Sexo en Nueva York', superó un cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2006. 'Como hija de una superviviente de cáncer de mama, conocer mis riesgos me ayudó a estar más al corriente y más preparada para afrontar mi diagnóstico', aseguró Cynthia. Recibió radioterapia durante seis semanas después de que se le practicara una tumorectomía. Ahora, la actriz forma parte de la organización Susan G. Komen for the Cure, para tratar de ayudar a parte de las 1.1 millones de mujeres que cada año son diagnosticadas con esta patología.

Sheryl Crow

La cantante conoció en 2003 al ciclista Lance Armstrong, quien había superado un cáncer, y además de la relación amorosa que iniciaron, se unió a su fundación Livestrong en la lucha contra este mal. Irónicamente, días después de anunciar su separación como pareja, ella fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que combatió con una operación y tratamientos de radioterapia durante el 2006, hasta lograr quedar libre del padecimiento.