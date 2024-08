Los beneficios de decir 'no' para nuestro cerebro, según el psicólogo Fernando Botella: "Nuestra autoestima..."

Seguramente en muchas ocasiones has dicho que sí a un plan por no ser la única persona en no hacerlo. También puede que hayas dicho que sí a cenar en un restaurante, a pesar de que la comida no te guste. U otro ejemplo, habrás dicho que un regalo sí te ha gustado, cuando realmente no era ni de tu estilo. Entonces, ¿por qué tendemos a decir que sí, en vez de ser sinceros? Fernando Botella, psicólogo, CEO de Think&Action y autor del libro 'Esencial', nos los explica.

"El acto lingüístico más difícil"

Botella asegura que "decir 'no' cuando es necesario es el acto lingüístico más difícil". Esto se da porque nos cuesta mucho decir esas palabras y no por su complejidad, sino "porque tememos decepcionar a otros, no ser queridos, sentir culpabilidad o sentirnos mal con la decisión que hemos tomado". Pero aprender a negarnos es muy importante.

Es cierto que tampoco debemos ser tan estrictos y nunca aceptar una propuesta, sino saber mantener un equilibrio entre realizar lo que nos piden y cómo nos sentimos por hacerlo.

"Necesitamos decir 'no', porque es la forma de defender una opinión, de tomar una decisión, de plantear un deseo", así como de "decir 'no' a una necesidad de otros que no es una necesidad para nosotros", continúa explicando el psicólogo.

¿Qué beneficios tiene decir 'no'?

Aprender a decir que 'no' tiene sus beneficios y ventajas. Estos son algunos de los que Botella afirma que podríamos obtener: equilibrar nuestra autoestima, aumentar la capacidad de confiar en nosotros mismos, el autocuidado, sentirnos con más naturalidad y coherencia, además de hacer que los demás nos conozcan mucho mejor.

¿Cómo podemos aprender a decir 'no'?

El psicólogo ofrece tres formas para poder dar un no "de gala".

"No, aunque...": es un no con una propuesta.

"No en este momento, pero sí cuando...": es un no donde además añadimos un espacio temporal donde sí daremos el sí esperado.

"No, porque...": añadimos un motivo

Complacer a todo el mundo todo el tiempo no es posible siempre, por eso "debemos aprender a decir 'no'". Una vez sepamos cómo llevarlo a cabo, Botella afirma que nos sentiremos mucho mejor, sobre todo con nosotros mismos.

