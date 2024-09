Jordi Figuerola, experto en el CSIC, contundente con el virus del Nilo: "La erradicación no es posible"

El virus del Nilo ha marcado el verano de 2024, sobre todo en la zona de Sevilla y en algunos de sus municipios ubicados en el bajo del Guadalquivir. Hasta cinco personas han muerto a causa de este virus durante estos pasados meses.

Una de las voces víctimas de esta enfermedad cuenta cómo lo vivió: "No daban con lo que tenía y en el último momento perdí el norte, casi de madrugada. Nos fuimos entonces para urgencias y me dijeron lo que había. En ese momento yo no me acuerdo de nada, casi siempre estuve dormido, con el medicamento que me pusieron".

El miedo por este virus sigue creciendo y con ello las medidas implantadas para repelerlo, como la fumigación de mosquitos en algunos municipios en los que los contagios han aumentado. Sin embargo, los vecinos de localidades sevillanas no están conformes con las medidas adoptadas en este caso.

Manifestaciones en Isla Mayor por el virus del Nilo

Muchos vecinos de diversos municipios de esta provincia andaluza están llamados este lunes a participar en una concentración en Isla Mayor con el objetivo de exigir soluciones a la "crisis de salud pública". Esta concentración se llevará a cabo hoy a las 19:00 horas hasta las 20:30 horas, en la Plaza García Lorca de Isla Mayor.

Esta manifestación busca llamar la atención de la Junta de Andalucía y otras entidades gubernamentales sobre la urgente necesidad de abordar la crisis sanitaria que afecta a la región, según informan los propios organizaciones mediante un comunicado. Reclaman la implicación de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Sanidad y la Unión Europea y reclaman "una respuesta rápida y comprometida para coordinar las acciones necesarias".

Habla un experto

Las picaduras de mosquito, ahora causan un pavor que nunca antes habían generado. Hay miedo ante la posibilidad de que esas picaduras se conviertan en sarpullido o fatiga, signos del virus del Nilo.

Ante ello, las voces expertas salen para hablar del tema. Jordi Figuerlola, experto del CSIC, asegura que este virus ya no está dentro de las fronteras: "Este año se han detectado casos en 13 países, países como Italia y Grecia y Figuerola es tajante al respecto: "La erradicación del virus no es posible, no hay herramientas".

Mientras tanto los vecinos siguen exigiendo lo mismo: "Se deberían reforzar las medidas desde la Junta y desde el Gobierno central".

5 muertes este verano

Este verano ya se han contado cinco muertes por virus del Nilo en Sevilla y 7 nuevos casos en Extremadura. El pasado agosto, un hombre de 71 años de Coria del Río murió tras una dura batalla con el virus del Nilo. Esto hizo que las muertes se elvasen a cinco en total en la provincia de Sevilla.

España afronta el segundo mayor brote del virus del Nilo desde que se empezó a vigilar esta enfermedad en humanos en 2007. Desde el inicio de 2024 se han registrado un total de 38 casos, un 89% más que en toro 2023.

