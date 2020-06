Tato Vázquez Lima, SEMES Galicia: “Los índices de contagio están muy bajos, por lo que podemos dar este paso”

El presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias de Galicia (SEMES Galicia), Tato Vázquez Lima, asegura que los datos en Galicia avalan el paso a la nueva normalidad después del estado de confinamiento por la pandemia de coronavirus.

“No hay casi pacientes hospitalizados y ninguno en UCI, desde ese punto de vista podemos dar este paso”. Vázquez Lima cree que la situación es la adecuada para hacerlo pero aún así, apela a la prudencia y la responsabilidad de todos para continuar en esta línea. La distancia social, la mascarilla y el lavado de manossiguen siendo las mejores armas para luchar contra el coronavirus. Una lucha que, cree, la sociedad ha llevado a cabo de la mejor manera posible, por lo que hace un llamamiento a no bajar la guardia.

Riesgo ante un posible rebrote

El mayor riesgo, por supuesto, es que se produzca un rebrote. Algo a lo que Vázquez Lima cree que hay que estar alerta. El mayor problema en este sentido es que los profesionales médicos están psicológicamente muy cansados para afrontarlo. Por ello hace hincapié en el sentido común que debe primar en la sociedad.

Con respecto a que las comunidades se encarguen de dictar las normas en materia sanitaria, valora positivamente que se tomen las decisiones sanitarias desde las autonomías, al ser ellas las que mejor conocen sus condiciones y estructura.

Los profesonales de Urgencias con voz en la reconstrucción

Otro elemento que no quiere pasar por alto, el que también es el vicepresidente de SEMES de España, es a la importancia de la visión de los profesionales de urgencias en la comisión de reconstrucción. Ellos son los que han estado en primera línea en esta pandemia por coronavirus y, por lo tanto, son fundamentales a la hora de sentar las bases sobre la que establecer los nuevos protocolos.

En esta línea, Vázquez Lima pone en valor también la necesidad de que se cree por fin la especialidad de medicina de urgencias y emergencias en nuestro país. España es el único país de Europa que no cuenta con ella. Existe en el ámbito militar pero no el el civil, algo que el colectivo no se explica. Y es que la necesidad de una especialidad de “urgenciólogo” cobra si cabe más importancia en la “nueva normalidad”.