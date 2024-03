¿Es saludable o perjudicial ayunar 16 horas al día? Un nutricionista lo explica

Comer solo a determinadas horas del día, conocido como ayuno intermitente, es una fórmula que se ha popularizado en los últimos años. Sobre todo entre muchas personas que quieren adelgazar, porque lo ven una buena solución para bajar de peso rápidamente.

Sin embargo, un nuevo estudio arroja un dato alarmante: ese ayuno intermitente puede aumentar un 90% el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Es la conclusión de un informe presentado por la Asociación Estadounidense del Corazón en las Sesiones Científicas de Epidemiología y Prevención de 2024 en Chicago.

El nutricionista Álex Yáñez De La Cal explica los pros y contras de esta fórmula. Según él, "tiene beneficios" comprobados con "revisiones sistematizadas y metaanálisis". Entre ellos están los efectos antioxidantes y antiinflamatorios, por lo que muchas veces se combina con otros tratamientos para el cáncer.

También se han evidenciado mejoras en el sistema inmunológico por el "reposo digestivo" que "estimula el sistema migratorio complejo". Esto hace posible una "depuración" dentro de nuestro sistema digestivo.

Pero hay más. Mejora patologías digestivas donde hay una degeneración. El nutricionista cree que el cuerpo está preparado para "grandes períodos de ayuno". Pone como ejemplo que, tras un desayuno con un alto contenido de azúcares, es mejor esperarse a la hora de comer incluso haciendo actividad física -siempre y cuando esta no sea intensa.

Ahora bien, no consumir ningún alimento durante 8 o 10 horas no es recomendable en casos de diabetes porque puede desregular la glucemia, o trastornos de la conducta alimentaria. Tampoco es aconsejable en personas con amenorrea hipotalámica, una afección provocada por el ejercicio físico excesivo. "Quitando estas patologías no veo problema", valora el doctor Álex Yáñez De La Cal.

¿Qué dice el estudio de los investigadores norteamericanos?

El informe de la Asociación Estadounidense del Corazón de Chicago se ha hecho en base a 20.000 adultos con una edad media de 49 años. Los investigadores concluyeron que las personas que seguían unas alimentación restringida a un periodo de 8 horas al día tenían un 91% más riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular que aquellos que comen en un rango de 14 a 16 horas diarias.

"Es crucial que los pacientes, particularmente aquellos con enfermedades cardíacas o cáncer, sean conscientes de la asociación entre un período de alimentación de ocho horas y un mayor riesgo de muerte cardiovascular", sentenció Victor Wenze Zhong, de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghai (China) y autor del estudio.