Isabel Díaz Ayuso pide a Fernando Simón que se limite a hacer "recomendaciones sanitarias para los ciudadanos"

Varios presidentes autonómicos han respondido a Fernando Simón por sus palabras sobre la semana santa y la manifestación del 8-M.

Fernando Simón asegura que él ve más peligro en celebrar la Semana Santa que la manifestación del día 8 de marzo, porque "no es lo mismo estar debajo de un santo de Semana Santa de 2.000 kilos y transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde se puede esparcir la gente y mantener las distancias".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, le ha dicho a Simón "que un responsable sanitario lo que tendría que decir es lo que es mejor para los ciudadanos y no andar con cuestiones políticas". También ha añadido que "podría acertar alguna vez", aseguraba Díaz Ayuso "porque desde que lo he oído en este año y pico no ha dado una", concluía la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno ha afirmado que "el señor Simón está abonado a la polémica y a la contradicción".

Juanma Moreno también ha añadido que "Simón ha perdido enormes dosis de crédito".

Sanidad ha desaconsejado que se celebren actos multitudinarios como manifestaciones durante el día de la mujer, para evitar así nuevos repuntes y un aumento en los contagios de coronavirus.