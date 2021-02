Fernando Simón, sobre la Semana Santa: "No podemos plantear medidas comunes, las situaciones son muy diferentes"

La Semana Santa está cada vez más cerca y con la evolución favorable de la pandemia de coronavirus hoy Fernando Simón ha avisado que "la incidencia va a seguir bajando en los próximos días. No va a bajar de igual manera. Predecir a largo plazo es más complicado. El planteamiento de Semana Santa tiene que ser muy cuidadoso. No podemos plantear medidas comunes, las situaciones son muy diferentes en la comunidades autónomas. La semana que viene tendremos un documento para llegar a acuerdos en el Consejo Interterritorial. Los planes se hacen con las modificaciones en las tendencias, en la incidencia. Llegaremos a tiempo".

Evolución de la pandemia

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha comenzado como cada día facilitando los datos. "Tenemos 15 CC.AA por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. En los próximos días, semanas se podrían relajar algunas medidas. Esperamos que este descenso se mantenga en 16 comunidades autónomas. Los datos no son los que nos gustarían. Hay una ocupación media de UCIs cercana al 30%. Durante el pico de 2ª ola de la pandemia de coronavirus hubo un nivel menor o equivalente".

"No podemos relajarnos más de la cuenta" ha advertido Fernando Simón en rueda de prensa telemática. "El número total de pruebas es menor pero estamos en unos niveles altos, más del doble de la recomendación internacional. El parámetro más duro es la mortalidad".

Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "pese a que toda España está evolucionando muy bien ese descenso no es igual en todas las zonas. El descenso de la incidencia no es homogéneo en todo el país, hay unas comunidades que tienen un descenso muy agudo y para otras está siendo más suave. No consideramos que estamos en una situación buena. Las vacunas son lo importante ahora".

La secretaria de Estado ha asegurado que la "buena noticia la tenemos al alcanzar 150.000 nuevas dosis administradas en el día de ayer. Agradecer el esfuerzo de las CC.AA para obtener estos datos. De Pfizer se ha superado los 3,5 millones de dosis. De Moderna se han recibido un total 192.000" y de AstraZeneca más de 800.000 dosis.