Refuerzo de la vacuna contra el sarampión en Galicia por la caída de la inmunización

La Consellería de Sanidade en Galicia ha lanzado una iniciativa para mejorar la cobertura de la vacuna contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente grave. Actualmente, la cobertura de la segunda dosis de la vacuna se ha reducido al 90% entre los niños nacidos en 2020, un descenso significativo respecto al 95% que se alcanzó en cohortes anteriores. Este descenso también se observó entre los niños nacidos en 2019, cuya cobertura fue del 92,9%. La reducción en la tasa de vacunación es preocupante y ha llevado a la necesidad de tomar medidas para abordar el problema.

El plan de refuerzo propuesto por Sanidade se centra en ofrecer la segunda dosis de la vacuna durante las consultas rutinarias en los centros de salud. El objetivo es verificar si los niños tienen la segunda dosis y, si no la tienen, se les informará a las familias sobre la importancia de completar la vacunación. Además, se les animará a solicitar una cita para la vacunación. Por otro lado, si una familia no asiste a una cita programada, se realizarán llamadas personalizadas para recordarles la importancia de la vacunación y para ofrecer información adicional si es necesario.

La vacuna contra el sarampión se administra en dos dosis. La primera dosis se administra a los bebés como parte de la vacuna triple vírica, que también protege contra la rubéola y la parotiditis. La segunda dosis se administra cuando los niños tienen entre 3 y 4 años de edad. Este esquema de vacunación es crucial para garantizar una protección adecuada contra el sarampión.

El sarampión vuelve con fuerza

El sarampión ha mostrado un aumento preocupante en los últimos tiempos. En España, se detectaron 14 casos de sarampión el año pasado, y desde enero hasta junio de este año, se han reportado 123 casos adicionales, según el Ministerio de Sanidad. Las regiones más afectadas en España incluyen Madrid, Cataluña y Valencia, mientras que Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no han reportado casos hasta el momento.

A nivel europeo, la situación es aún más alarmante, con 11.000 contagios y 16 muertes reportadas. En España, no se han registrado fallecimientos por sarampión hasta ahora. Es importante destacar que aproximadamente tres de cada cuatro personas que han contraído sarampión en España no estaban vacunadas, o no habían completado la pauta de vacunación requerida.

¿Cómo sé si padezco sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa, que afecta principalmente a los niños. Los síntomas suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección e incluyen fiebre alta, secreción nasal constante, conjuntivitis y manchas blancas en la parte interna de la mejilla, que al poco tiempo se extienden por el cuerpo. Aunque no existe un tratamiento específico para el sarampión, los pacientes suelen recuperarse en dos o tres semanas. Sin embargo, la enfermedad puede llevar a complicaciones graves, como diarreas intensas, encefalitis, infecciones de oído o neumonía, especialmente en niños con sistemas inmunitarios debilitados.

Para prevenir el sarampión y sus complicaciones, es esencial que las familias se aseguren de que sus hijos reciban ambas dosis de la vacuna según el calendario recomendado. La vacunación es una herramienta clave para controlar y erradicar esta enfermedad contagiosa.

