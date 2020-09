Rebrotes España: Mapa de brotes de coronavirus hoy jueves 10 de septiembre

Madrid acumula el 40 % de los 4.410 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas, de un total de 8.866 nuevos positivos notificados por Sanidad, que, ante el avance de la pandemia de coronavirus, ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo paquete de medidas para controlar nuevas infecciones.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, las comunidades han notificado 8.866 nuevos contagios, 4.410 de ellos en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total se eleva a 543.379. El número de muertos asciende a 29.628, 246 más en los últimos 7 días. El 40 % de estos nuevos contagios de las últimas 24 horas se han registrado en Madrid, con 1.728 casos, que elevan el total en la región a 152.185 (2.923 infecciones más), mientras que el País Vasco se sitúa en el segundo puesto, con 633 nuevos positivos desde ayer, y Andalucía en el tercero, con 366.

Sin embargo, la región de Madrid ha conseguido reducir su porcentaje de camas ocupadas por pacientes de la covid en un punto y se sitúa en un 17 %, seguida de Baleares con un 13 % y Aragón con un 12 %. En los hospitales españoles hay 8.398 pacientes ingresados por coronavirus, lo que supone una media de ocupación de los centros del 7,3 %, y de ellos 1.131 están en las UCI.

En cuanto a las defunciones, Madrid también se sitúa a la cabeza, aunque anota siete decesos menos en los últimos siete días al contabilizar 80 fallecidos; seguida de Andalucía, con 37 muertes (2 menos), Castilla y León se mantiene en 20, Galicia desciende de 20 a 18, y la Comunidad Valenciana registra 20.

En Galicia, continúa la preocupación por la situación en la residencia DomusVi, en el municipio lucense de Outeiro de Rei, donde se han detectado catorce nuevos contagios y ya hay 142 usuarios y 24 trabajadores infectados en el mayor centro de mayores privado de la provincia. La Consellería de Política Social intervino este centro para garantizar la atención sociosanitaria a los residentes, al igual que hizo a finales de agosto con la de O Incio, también en Lugo, donde ha fallecido otro residente, lo que suma 18 muertes, y hay 78 casos activos de covid-19 entre los usuarios y 30 entre la plantilla de trabajadores. Además, han dado positivo un trabajador de las residencias lucenses DomusVi de Monforte de Lemos y San Bartolomeu, en Xove.

Por un mínimo de 15 días y desde el viernes van a estar confinados los vecinos de varios barrios de Palma de Mallorca, en los que viven casi 23.000 personas integradas en el área con mayor incidencia de coronavirus de las islas. Se trata de las barriadas más humildes de la capital balear, y sus vecinos no podrán salir del área salvo para actividades esenciales como acudir al trabajo o al médico. Las reuniones familiares y sociales se restringen a un máximo de 5 personas. Además, en Palma se han confirmado cuatro positivos entre los 25 miembros de la tripulación del yate de la familia real catarí Yasmine of the Sea, atracado en el Club de Mar de la ciudad desde el pasado domingo.

La Junta de Castilla y León ha decidido continuar, al menos otra semana, con las restricciones de contacto interpersonal en las ciudades de Valladolid y Salamanca, para frenar los contagios, al atender los informes de seguimiento de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en ambos municipios. Sin embargo, Cantabria ha logrado frenar la curva de contagios en la localidad de Santoña con las restricciones de movimiento y en el terreno de la hostelería impuestas el pasado 2 de agosto, aunque las limitaciones permanecerán durante 14 días, hasta el día 15

Con el fin de facilitar el seguimiento de los contactos de los positivos, el Gobierno prevé iniciar en la segunda quincena de octubre las pruebas para la interoperabilidad de la aplicación de rastreo Radar Covid con las que existen de este tipo en otros países, según ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.