Rebajar las listas de espera monitorizando a los enfermos crónicos

Tener bajo control a los pacientes crónicos de una decena de enfermedades como diabetes, cardiopatías o respiratorios, podría reducir las listas de espera médicas y evitar el colapso en las atenciones de urgencias. Esa es la propuesta de Rafael Bengoa, especialista en gestión de salud pública, y que ha sido asesor de la Administración Obama y Consejero de salud del Gobierno vasco.

Para Bengoa, además de la prevención primaria que se hace con el tabaco, las vacunas, etc., hay que implementar otras medidas preventivas, centradas en los enfermos crónicos que ayuden al mejor funcionamiento del sistema. "El 40 % de los españoles tienen una enfermedad crónica- explica- y muchos de estos tienen dos o tres enfermedades crónicas. Lo que necesitamos es controlarles tecnológicamente a domicilio y saber qué les está pasando. Cuando uno ve en una pantalla, en atención primaria o hospitalaria, que esas personas se están descompensando, es perfectamente posible, como se está haciendo muchos países y se está empezando a hacer en España, mandar a domicilio a alguien para atender al enfermo en lugar de que este aparezca en urgencias".

Las nuevas tecnologías permitirían implantar ya este tipo de medidas. "La tecnología existe. Ahora hace falta, en este momento postpandémico, recuperar el tono en términos de recursos humanos y obviamente tecnológicos que nos hace falta. Esto es perfectamente posible ahora con diez o doce enfermedades. Los problemas que tenemos es que las listas de espera se van extendiendo porque no estamos haciendo tomamos medidas de este tipo y provoca que las personas se sigan descompensando en casa y aparezcan obviamente en urgencias, y ocupen una cama del hospital, que son las dos partes más caras del sistema".

Se necesitan más recursos

El esfuerzo de la administración, a entender de Bengoa, tendría que incrementarse en la dotación de los recursos. "Todo eso va a hacer que el sistema sea muchísimos más ágil que es lo que está siendo, y esa agilidad va a venir de la mano de dos cosas: tener a las personas en el radar tecnológicamente a ver qué le está pasando y la segunda que haya a recursos humanos suficientes, una inversión en recursos humanos, para poder atender a esas personas a domicilio o en el hospital cuando sea necesario ingresar”.

Más allá de métodos de seguimiento y atención previa, Rafael Bengoa también propone desarrollar medidas que refuercen los servicios sociales para la atención de los enfermos.

"La sanidad no se puede arreglar sin arreglar, a la vez, los servicios sociales. Porque cuando una persona ya ha ingresado, a veces permanece en el hospital sin necesidad, ¿por qué? porque no tenemos donde mandarle para estar bien atendida o porque puede ser demasiado pronto para ingresarle en una residencia. Entonces lo que va a ser muy importante es invertir, no solo en sanidad, sino en servicios sociales, conectar esos dos mundos de forma activa y en esa conexión asegurar que las personas ingresadas puedan tener unos buenos cuidados allí donde les toque ir. Y esto también es más barato, porque obviamente es mucho más caro tener una persona en una cama hospitalaria que, obviamente, en su casa o en una residencia".