Las razones de la epidemia de bronquiolitis en niños: escasez de medicamentos y retirada de las mascarillas

Bajan las temperaturas y es tiempo de gripes, catarros e infecciones respiratorias. Las consultas infantiles por bronquiolitis han aumentado hasta un 40% con respecto al año 2019.

Crece la preocupación por las infecciones respiratorias en nuestro país, sobre todo en niños. Los pediatras aclaran que es normal que la bronquiolitis emerja en esta época del año, pero durante estos meses están notando un importante incremento de los casos. Durante los dos años de pandemia, los más pequeños han acudido a la escuela con mascarilla y no se han contagiado de esta y más enfermedades por lo tanto la incidencia es más elevada. Se contagian los que les toca por edad y los que no lo han hecho por estar protegidos por la mascarilla. "Están empezando a colapsar no solamente los hospitales sino también el ámbito de la atención primaria" dice la pediatra María Garcés Sánchez.

Este aumento en los casos provoca otro problema: la escasez de medicamentos. Los padres acuden a las farmacias a por los antibióticos que les mandan los médicos para sus hijos y no los encuentran. "No hay stock" dice Montse Simó, farmacéutica en Cornellá de Llobregat. Los antibióticos se agotan rápido, especialmente, en formato jarabe para pediatría. Los farmacéuticos piden calma porque creen que en un par de semanas volverá todo a la normalidad e insisten en que hay otras opciones. "Si os han mandado el jarabe y no tenemos, podemos dar comprimidos y explicar bien a los padres cómo hacer la dilución para que el niño pueda tener su tratamiento", dice Sonia Sáenz de Buruaga, farmacéutica en Bilbao..

Respecto a la solución para este aumento de las infecciones respiratorias, los epidemiólogos van más allá. Daniel López Acuña cree que estamos en una "situación de desprotección" porque no estamos utilizando las mascarillas en interiores. "Durante la pandemia, gracias al hecho de utilizar la mascarilla en interiores redujimos el riesgo de contagio por todas las infecciones respiratorias agudas, no solo por COVID, pero ahora hemos dejado de tener esa barrera de protección".

Vacunación contra el COVID-19 y la gripe, mascarillas en interiores y ventilación es la fórmula en la que insiste López Acuña para reducir los contagios y descongestionar la sanidad pública. Todo esto ocurre en un momento crítico para la sanidad pública en varias comunidades. Hoy en Madrid casi 5.000 médicos de familia y más de 700 pediatras comienzan una huelga indefinida