Después de la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus y el estudio de una relación entre los casos de trombos notificados y la vacuna, algunas personas se plantearon si había posibilidad de elegir con qué vacuna querían ser vacunados frente al COVID-19.

España ha retomado la vacunación frente al coronavirus este miércoles, después de más de una semana de parón, y a partir de ahora vacunará también con AstraZeneca a la franja de edad entre los 55 y 65 años.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, sobre las dudas de algunas personas a no vacunarse contra el coronavirus con la vacuna de AstraZeneca ha apuntado que "no está contemplado en el plan de vacunación" que cada ciudadano pueda escoger qué vacuna va a recibir y ha añadido que "por ahora no se vacunará a quién la rechace".

En España hay casi un millón de españoles que han recibido una dosis de la vacuna de AstraZeneca para ser inmunizados contra la enfermedad y el plan de vacunación actual dicta que la pauta debe completarse con la misma vacuna.

En Serbia puedes elegir la vacuna

Serbia es uno de los pocos países en los que sí está permitido elegir qué vacuna quieres para luchar contra el coronavirus. Además de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, los habitantes podrán escoger hasta entre cuatro marcas diferentes.

En Italia puedes rechazar la vacuna que te corresponda, pero perderías el turno de vacunación.

En otros países como España, Alemania, Francia, el Reino Unido o Bélgica, no se puede elegir la vacuna para hacer frente al coronavirus.

A través de la herramienta CuentaVacunas puedes consultar el ritmo de vacunación en España y comprobar cuándo es tu turno de vacunarte contra la COVID-19 o cuántas dosis se han administrado en tu comunidad autónoma.