¿Por qué no te concentras? Una psicóloga explica de dónde vienen los problemas de concentración y aconseja cómo solucionarlos

Seguramente sientas más de un día que tu rendimiento haciendo deporte, trabajando o incluso cuando estás compartiendo un rato con tus amigos no sea suficiente. Te preguntas qué te pasa, si te encuentras bien o no y por qué estás inestable. Habrás pensado eso de: 'no puedo concentrarme, ¿qué me ocurre?'. Es una sensación muy incómoda porque quizás tienes una idea negativa dando vueltas por tu cabeza pero a lo mejor es solo fruto del cansancio.

Jaqueline Quintero, psicóloga general sanitaria, cree que detrás de la falta de concentración hay muchos factores 'escondidos'. Por un lado puede ser que la persona tenga "pensamientos rumiantes". Es decir, que esté diciéndose a sí mismo que no va a poder realizar la tarea que está haciendo y por lo tanto "se activa el sistema de ansiedad".

Otra posible causa está vinculada al "apartado emocional". Según la especialista, cuando una persona está desconcentrada se imagina "escenarios catastróficos o se entretiene". Busca otra forma de conseguir estímulos porque no se quiere enfrentar a una actividad que para ella tiene algún tipo de complicación.

Casi al 20% de los españoles les cuesta concentrarse

En resumen, es un "estado de divagación": la mente, cuando está desconcentrada, viaja a otros sitios "que no tienen nada que ver con el presente". Como consecuencia "se genera malestar y cansancio", explica Quintero.

Según un informe de Eurostat, el 19,6% de los españoles presentan problemas para concentrarse. Eso influye significativamente en su día a día y en parte el dato, tal y como asegura la psicóloga, se debe al uso de las redes sociales.

Recibimos constantemente información del exterior y estímulos que hacen que disminuya nuestra atención. "El móvil nos impide mantener la concentración de forma sostenida", subraya. Cuando estamos por ejemplo usando nuestro teléfono en el trabajo, la psicóloga explica que el cerebro "procesa las cosas de una forma que no es adecuada".

Consejos para mejorar la concentración

La Oficina Estadística de la Unión Europea indicaba a través del mismo informe que España forma parte de los diez países del bloque comunitario que más problemas tienen en este aspecto. Jaqueline Quintero recomienda aplicar así varios 'tips' con los que mejorar nuestra concentración.

1.- La psicóloga asegura que gran parte de los problemas de ansiedad o depresión que presentan muchos pacientes surgen de una dificultad para concentrarse. Les aconseja en primer lugar realizar "estrategias" con las que cada día puedas mejorarla para leer un libro, trabajar, hacer ejercicio o cualquier otra actividad.

2.- Tomar la decisión de lo que tengo que hacer. "Estando conectado con el aquí y ahora hace que tu cerebro no esté divagando", asegura la especialista.

3.- Haciendo ejercicios de respiración también nos enfocaremos en la actividad. Según Quintero, "ayuda muchísimo" porque relajamos nuestro cuerpo y tenemos más energía. "Conecta con nuestras dosis cerebrales", dice.

4.- Apuntar en una lista qué objetivos quieres conseguir en tu día a día.

5.- Hacer deporte. Tal y como explica la psicóloga, el ejercicio físico activa los lóbulos prefrontales, que son los encargados de las funciones cognitivas superiores. Esta parte del cerebro nos ayuda a tomar decisiones y a controlar nuestros comportamientos. Al mismo tiempo, el deporte disminuye "la actividad del sistema límbico", que es el que dirige nuestras emociones.

Por qué es importante una buena concentración

Tener una buena concentración no es tampoco una tarea fácil, pero sí que se puede conseguir con pequeños esfuerzos que realicemos en nuestro día a día como los mencionados. Así lograremos que nuestra vida tenga un sentido. Nos ayuda a ser más efectivos y, en consecuencia, "disminuye el estrés".

Varios expertos llevan un tiempo alertando del fenómeno del estrés encubierto. Es decir, sentimos tranquilidad en todo momento pero realmente vivimos acelerados y caemos en la trampa de sufrir por esa cantidad de estímulos que recibimos del exterior. "La concentración hace que tu rendimiento diario sea bueno y eso disminuye el estrés, que sostenido en el tiempo te termina perjudicando", explica.

En definitiva, nos sirve para tener "estabilidad" y racionalizar los "niveles de dopamina para que estemos conectados con el presente".

