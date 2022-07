Por qué Centauro es la peor variante de covid y qué esperar en las próximas semanas

Han pasado dos años desde que el covid llegó para quedarse. Sin embargo, sus variantes, cada vez más peligrosas y contagiosas, no paran de multiplicarse.

A pesar de las numerosas vacunas impuestas para frenar los fallecimientos, la nueva variante BA.5 esquiva la inmunidad y genera un aumento de casos y hospitalizaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta nueva integrante de ómicron junto a la variante BA.4 ha incrementado un 30% los casos durante las últimas dos semanas.

Suben los casos

En Europa, los casos se han intensificado, aproximadamente, un 25% con las variantes de ómicron. El doctor Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, señala que la cifra pueda ser mayor, dado el "casi colapso en las pruebas de detención".

En China, la nueva variante BA.5 también empieza a propagarse y existe la preocupación de que las principales ciudades vuelvan al estricto confinamiento del que algunas de ellas hace poco que salieron. Mientras tanto, en Estados Unidos, la descendiente de ómicron representa el 65% de las nuevas infecciones.

La doctora Ashish Jha, coordinadora de respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, declara que han visto evolucionar el virus rápidamente, "Hemos estado planeando y preparándonos para este momento. Y el mensaje de quiero transmitir a los estadounidenses es que la BA.5 es algo que vigilamos de cerca. Y, lo que es más importante, sabemos cómo manejarla", afirma.

Los epidemiólogos advierten que Estados Unidos podría estar en un punto ciego crítico, a medida que esta nueva infección de covid-19 vaya ganando territorio. Hablan de cifras mayores y alarmantes. Se podría alcanzar el millón de casos, lo que equivaldría a 10 veces más que el recuento oficial.

En Estados Unidos, solo uno de cada cuatro adultos mayores de 50 años han recibido la segunda dosis de refuerzo, según muestran los datos que los CDC recopilan.

Las autoridades de salud de Estados Unidos trabajan de manera urgente en un plan que permita la segunda dosis contra la covid-19 para todos los adultos. Así lo ha confirmado este lunes a la CNN un alto funcionario de la Casa Blanca.

¿Cómo actúa la variante BA.5?

"La peor versión del virus que hemos visto", así lo califica Eric Topol, cardiólogo y profesor de medicina molecular en Scripps Research. Según ha explicado en un boletín reciente, "lleva el escape inmunológico, ya extenso, al siguiente nivel. Y en función de eso, mejora la transmisibilidad", mucho más allá de las otras versiones de ómicron.

Es decir, la BA.5 puede evadir fácilmente la inmunidad de contagios previos y de las vacunas, aumentando así la reinfección aunque no parece que cause una enfermedad más grave. "Algo bueno es que no parece estar acompañada por mayores ingresos a las unidades de cuidados intensivos, ni por más muertes como las variantes anteriores", añade Topol.

"Las subvariantes de ómicron, como BA.4 y BA.5, siguen generando oleadas de casos, hospitalizaciones y muertes en todo el mundo", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa este martes. "La vigilancia se ha reducido significativamente, incluidas las pruebas y la secuenciación. Lo que hace cada vez más difícil evaluar el impacto de las variantes en la transmisión, las características de la enfermedad y la eficacia de las medidas de mitigación", añadió.

Las nuevas variantes, el incremento de casos y la falta de recursos en algunos países para inmunizar a la mayor parte de la población, nos demuestra que el covid-19 aún no ha terminado.