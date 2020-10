El pronóstico del epidemiólogo Mike Osterholm sobre el coronavirus: "Las próximas semanas serán las más oscuras de la pandemia"

Mike Osterholm, director del Centro para Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos), ha declarado en la NBC que “las próximas seis a 12 semanas serán las más oscuras de toda la pandemia”. Argumenta que “las vacunas no estarán disponibles de manera significativa hasta principios del tercer trimestre del próximo año” y teme que, cuando lo estén, la mitad de la población de Estados Unidos se muestre escéptica y no se la ponga.

Para el epidemiólogo, que vaticinó en 2017 en un libro la amenaza de las pandemias, hay "un gran problema en los mensajes”, ya que “la gente no sabe qué creer, y ese es uno de nuestros grandes desafíos en el futuro. Tenemos que hacer llegar al público un mensaje que refleje la ciencia y la realidad”. Incluso no son una amenaza solo los nuevos virus, si no que puede suceder lo mismo con la gripe, como sucedió en 1918, con millones de muertos.

Volver al confinamiento

El experto estadounidense elogió hace meses a España cuando “tomó medidas firmes y responsables para tratar de frenar la propagación del virus”, pero también auguró que tendría “dificultades para mantenerlo” y tendría que volver al confinamiento: “Probablemente será necesario examinar la situación región por región y confinar nuevamente. Somos conscientes del dolor económico y social que esto causará, pero el costo de no hacer nada sería mucho mayor”.