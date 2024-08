"Es una pérdida de tiempo, de dinero y peligroso para nuestra salud", así califica el dermatólogo Raúl de Lucas la obsesión de niñas pequeñas por el 'skincare'

'El primer paso para lucir una cara perfecta es...' Así lo anuncian muchas 'influencers' cuando publican en las redes sociales sus rutinas de 'skincare'. Y, qué es esto, pues el cuidado que cada vez más personas le dan a su piel para mantenerla saludable. Esta limpieza personalizada para cada tipo de piel está asociada a las rutinas y productos que se utilizan para que luzca fresca y sin ninguna imperfección. Sin embargo, un abuso de este tipo de rutinas puede dañarla y conseguir el efecto contrario.

Gran parte de estos vídeos sobre la limpieza facial se publican en las redes sociales, donde miles de niñas de entre 12 y 17 años, incluso más pequeñas, tienen una cuenta. En ellos ven los pasos que sus creadoras de contenido llevan a cabo. Una rutina perfectamente imperfecta para las más jóvenes.

Las tiendas de cosméticos lo notan. Cada vez se ve a más menores comprando cremas antiarrugas, antiojeras y limpiadores faciales que a su edad, por el momento no necesitan.

Raúl de Lucas, dermatólogo y jefe de la sección de dermatología pediátrica del hospital La Paz de Madrid, afirma que "este tipo de modas, al margen del impacto físico y psíquico que puedan ocasionar, son absolutamente inútiles y sorprendentes". Esto se debe a que, como continúa explicando, no van a resolver ningún problema y menos utilizando "5, 10 y hasta 20 productos".

No obstante, De Lucas explica que hay que distinguir entre "el deseo de las niñas, sobre todo para maquillarse que forma parte de un juego y, por otro lado, la cosmeticorexia". Dos cosas distintas, pero que comparten sus riesgos propios.

En primer lugar, no es raro que desde pequeñas, las niñas —también algunos niños— reciban regalos de maquillajes adaptados a su edad, pero que algo que parece inofensivo, termina creándoles una "sensibilización alérgica a determinados productos". Y en segundo lugar, esta "adicción que tienen a determinadas rutinas que no son, desde luego, apropiadas ni necesarias ni aconsejables ni saludables para la piel de un niño pequeño".

Cosmeticorexia, la nueva adicción de las más pequeñas

Esta nueva modalidad que se está llevando a cabo por niñas de primaria implica "rutinas con limpiezas dobles y triples, exfoliaciones con productos que pueden dañar, no solo la piel, sino también las mucosas y los ojos".

A estos productos, las menores pueden acceder muy fácilmente, ya que cualquier establecimiento tiene este tipo de productos. "Está claro que, como médico, como dermatólogo y como dermatólogo pediátrico, es muy importante que los niños utilicen productos que primero sean seguros y adecuados para su tipo de piel", añade.

De Lucas recuerda que todos los "productos de doble o triple limpieza, cosméticos, maquillajes con pigmentos no son adecuados". Los motivos que da son porque "no hay nada que esconder, ya que estamos hablando de la infancia y de alguna manera puede acortar la propia infancia, alterar la imagen corporal, dar una imagen o un mensaje inadecuado —como puede ser la hipersexualización—".

"El producto no es malo, el problema es la combinación de tantos productos"

Tener una buena higiene es fundamental, pero abusar de ella no. "El producto no es malo", asegura el dermatólogo pediátrico, lo que es malo "es, sobre todo, la combinación de tantos productos". Un problema que no solo afecta a los menores, sino también a adultos. Además, pensamos que con tener una buena cara, limpia y sin ninguna imperfección, lo tenemos todo solucionado, y no es así. Lo que tratamos de arreglar por un lado, lo estropeamos por otro.

"Hay una corriente de cuidado desaforado de la piel y luego comemos porquerías. No hacemos una correcta alimentación, no nos protegemos del sol —que es el cuidado más importante que debemos hacer—, fuman de una manera precoz, no hacen ejercicio. Es decir, los cuidados generales son importantes, pero dentro de un estilo de vida saludable", amplía en su explicación.

Una pérdida de tiempo, de dinero y peligroso para nuestra salud

Sin querer alarmar a la población, De Lucas quiere dejar claro que esta obsesión "no es necesaria, se está perdiendo tiempo y dinero a lo tonto y, encima, puede ser peligroso para la salud".

La eterna juventud no existe

Este tipo de prácticas son dañinas para nuestra piel. Además, el problema principal que tenemos es que creemos que la piel lo resiste todo. "La piel es un órgano muy importante para el resto del organismo y necesita sus cuidados", comenta el dermatólogo. Sin embargo, aunque "afortunadamente está diseñada para aguantarlo prácticamente todo, tiene un límite". Por lo tanto, si en vez de cuidarla de una manera sana, "la agredimos, sobre todo a edades tempranas, posiblemente vamos a estar preparando la piel para posibles enfermedades inflamatorias".

Asimismo, los problemas "desde el punto de vista dermatológico" también se comenzarán a dar, como son la irritación y la sensibilización a determinados productos. Asegura que se está dando "un mensaje erróneo a estos niños, porque ni van a envejecer menos ni más despacio ni nada". De Lucas recalca que "estamos dando un falso mensaje de mantener la juventud".

Esta es la rutina infalible para tener una cara 'perfecta'

Ya lo dice De Lucas, una piel sana "necesita muy poquita cosa":

Higiene : hay productos que no tienen jabón, los llamados 'Syndet', con un PH adecuado para el tipo de piel de cada persona

: hay productos que no tienen jabón, los llamados 'Syndet', con un PH adecuado para el tipo de piel de cada persona Fotoprotector

En el caso de que haya una patología, "piel seca, piel sensible, pieles atópicas, lesiones de acné. El pediatra o los dermatólogos vamos a aconsejar el tipo de producto adecuado para corregir tu patología y también para cuidar la piel en el caso de que tengas este tipo de condiciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com