Una joven va a realizarse una limpieza facial y descubre que tiene cáncer: "Mi mundo se derrumbó"

Los trucos de belleza son de gran ayuda y si no que se lo digan a Daiane Lima, una joven de 27 años que se hizo una limpieza facial para extraer la suciedad de los poros de su cara y así reducir la cantidad de grasa. Lo que no se imaginó nunca era que gracias a este proceso sería capaz de salvarse de un cáncer más grave.

Limpiezas rutinarias

La joven siempre se había hecho limpiezas rutinarias pero, a mediados de 2022 después de decidirse a pedir cita para poder repetir el proceso, Lima acudió a una clínica de Erechim y se percató de que su nariz estaba más sensible de lo normal. "Al cabo de unos días había una pequeña herida, pero supuse que se debía a que me habían quitado un punto negro o algo así y empecé a usar una pomada cicatrizante", cuenta la joven.

Lima trabajaba haciendo piercings y es experta en cicatrizaciones. Asegura que su herida se curó en las semanas posteriores pero que no desapareció del todo. Después de un mes en el que le sangró la nariz continuamente, se percató de que tenía una gran herida. "Me desperté y me sangraba mucho la nariz. Fue entonces cuando decidí pedir cita con un dermatólogo", asegura. Al no tener seguro y vivir en Brasil, la mujer tuvo que usar sus ahorros para pagar la consulta privada. Cuando acudió al centro médico y comenzaron a realizarle las pruebas pertinentes se dieron cuenta que lo que tenía era un posible cáncer de piel.

El cáncer la traumatizó

"Cuando la médico habló de esta posibilidad, rompí a llorar. Piensas en mil cosas. Como era joven y no había casos de cáncer de piel en la familia, nunca imaginé que esto pudiera ocurrirme a mí. Mi mundo se derrumbó en ese momento", lamentaba Lima. A la joven la hicieron una biopsia y se percataron de que tenía un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel, y que debía someterse a una intervención para extirparlo. En enero la operaron quitándole la parte de piel que tenía afectada con el tumor. Estuvo de baja dos meses, aplazó la carrera de historia que estaba estudiando y le pusieron 27 puntos de sutura. "Mi vida cambió de un día para otro", relata.

La importancia de protegerse la piel

La joven asegura que se vio afectada por todas las consecuencias que le generó el cáncer y la operación a la que se sometió: "No salí de casa durante mucho tiempo porque no quería que me vieran". Además, la joven engordó varios kilos a causa de la medicación que tuvo que tomar. Ahora, Lima relata su historia en redes para poder ayudar a otras personas que hayan pasado o estén pasando por lo mismo.

El principal factor de riesgo del carcinoma basocelular es la exposición directa al sol. Las personas de piel clara son las más vulnerables a la enfermedad y afecta más a los hombres que a las mujeres.