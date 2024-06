Una niña de 2 años, en la UCI tras dar positivo en gripe aviar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el pasado viernes que una niña de tan solo 2 años contrajo la gripe aviar H5N1 tras viajar a la India, por lo que tuvo que ser ingresada en el hospital, en cuidados intensivos. En un comunicado, la organización ha dicho que se trata de "la primera infección humana confirmada causada por el virus de la influencia aviar A (H5N1) detectada y reportada por Australia".

Por el momento se desconoce cuál es la fuente de exposición al virus, aunque desde la OMS creen que "la exposición probablemente se produjo en la India", lugar al que viajó la menor y donde este "virus se ha detectado en aves en el pasado".

No obstante, aunque se están dando algunos positivos de este caso, la organización considera bajo el riesgo actual que supone el virus a la población general.

La menor no tuvo ninguna exposición conocida con personas o animales enfermos

El viaje se realizó el pasado 12 de febrero, hasta el 29 del mismo mes. Mientras estuvo en la ciudad, la menor no tuvo ninguna exposición conocida con personas o animales enfermos. A su vuelta a Australia fue ingresada en un hospital al sureste del país y el 4 de marzo se le traslado a una unidad de cuidados intensivos en Melbourne durante una semana, con motivo de los síntomas que padecía, que iban empeorando. Tras dos semanas y media en el hospital, fue dada de alta.

Las muestras que se enviaron en abril para determinar exactamente qué fue lo que derivó que la pequeña fuese ingresada en la UCI determinó que "la secuencia genética del virus obtenida de las muestras confirmó el subtipo A (H5N1)". Este virus "circula en el sudeste asiático y ha sido detectado en infecciones humanas anteriores y en aves de corral", explicó la OMS.

Actualmente la menor se encuentra bien y ningún familiar ha desarrollado síntomas, ni durante el viaje en la India ni a su vuelta en Australia. Asimismo, las autoridades indias fueron notificadas de este positivo y ya se han comenzado las investigaciones epidemiológicas correspondientes.

Hallan el virus de la gripe aviar en leche presente en numerosos supermercados

El pasado mes de abril las autoridades sanitarias han detectado el virus de la gripe aviar en leche vendida en supermercados. Ha ocurrido en Estados Unidos. Desde la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU señalan haber encontrado partículas virales de la gripe aviar H5N1 en muestras de leche pasteurizada que se ha distribuido por el país en las tiendas.

La FDA ha detallado que el material no se encontraba activo. La leche se encontraba pasteurizada y por lo tanto "no representan virus reales que puedan ser un riesgo para los consumidores". La agencia ha aclarado que sigue estudiando lo ocurrido, aunque matiza que "hasta la fecha no hemos visto nada que pueda cambiar nuestra evaluación de que el suministro de leche comercial es seguro".

