Los mosquitos de Barbate, posibles trasmisores del Virus del Nilo

Andalucía sigue al alza con el que es un problema cada vez más acentuado, el Virus del Nilo. Hasta hace poco suponía una amenaza tan solo para los pueblos del Aljarafe sevillano, siendo estos los más cercanos al río y zona de arrozales, pero ya ha pasado a ser un asunto mayor.

Los municipios de la Comarca Jandeña como lo son Benalup- Casas Viejas, Vejer de la Frontera y Barbate se encuentran en alerta, ya que según confirma la Junta de Andalucía hay presencia de mosquitos potencialmente transmisores del Virus del Nilo Occidental, y es que es este el clima donde mejor se propaga.

No se han detectado positivos en Barbate

Aunque, hasta el momento no se ha contabilizado ningún caso positivo en Barbate, lo que sí ha hecho, es preocupar a los vecinos, a pesar de que la consejería de Salud comunica que no hay que alarmarse y que el gobierno local trabaja desde hace varias semanas realizando labores de fumigación de manera preventiva. Y, además, ha dado algunas recomendaciones para evitar ser contagiados, entre ellas se encuentran las de no tener aguas estancadas, utilizar repelentes, al igual que mosquiteras y evitar salir a primera hora de la mañana o última de la tarde que es cuando mayor actividad tienen los mosquitos.

El plan contra Coria del Río

Y, recopilando algunas de las posibles soluciones que proponen los diferentes ayuntamientos, destaca el de Coria del Río que ha instalado cajas refugios para murciélagos, los cuales son depredadores naturales de los mosquitos y pueden llegar a consumir en tan solo una noche hasta 3000 insectos. Además de nidos de vencejos, quienes se comen hasta 1000 en un solo día.

Síntomas del virus del Nilo

Hay que tener en cuenta que en el 80 por ciento de los síntomas pueden pasar desapercibidos o ser leves, pero el otro 20 por ciento de personas infectadas no corren la misma suerte. Según la OMS, los síntomas del virus del Nilo son "fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolores corporales, náuseas, vómitos y, a veces, erupción cutánea y agrandamiento de ganglios linfáticos".

Suelen ser personas con el sistema inmunitario deprimido quienes tienen más probabilidades de sufrir alguna complicación, como es el caso de la encefalitis, lo que quiere decir que el cerebro se inflama pudiendo llegar a ser mortal.

