Mónica García, sobre la autobaja: "No queremos una sobresaturación de las consultas, lo llevan pidiendo diez años"

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha estado en directo en el programa Espejo Público tan solo un día después de imponer el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de salud de toda España y la autobaja de tres días para descongestionar la Atención Primaria. "Estamos estudiando esta medida porque es una medida que queríamos que fuera coyuntural para este momento de gripe, como fue coyuntural durante la pandemia que ya estuvo vigente", a lo que añade que "queremos ver esa transición hacia la parte más estructural de nuestro Sistema Nacional de Salud para desburocratizar nuestra Atención Primaria".

"No cambia el procedimiento"

"Yo ponía un ejemplo esta mañana, esta mañana hay que gente que se ha levantado con migraña, a lo mejor con fiebre, con una gastroenteritis, lo primero que hace es decirle a su centro de trabajo 'no voy a ir a trabajar' porque tengo 'x' síntomas y lo segundo que hace es llamar a su centro de salud que le puede dar el parte de baja dentro de dos o tres días o mañana", es decir, incide en que "no cambia el procedimiento, lo que sí que hace es que no sea un facultativo el que certifique lo que tú estás certificando, que es que estás malo, que has pasado una noche vomitando, que has pasado un día con migraña o que tiene síntomas gripales y que no quieres ir a tu centro de trabajo a contagiar, porque te encuentras mal o porque eres responsable ".

"Lo que ya está ocurriendo, lo que queremos hacer es que eso no recaiga en una sobresaturación de las consultas de médicos de atención primaria que es lo que llevan pidiendo desde hace mas de diez años, que el medico de atención primaria está ahí para que te vea, te de soluciones clínicas, no soluciones burocráticas".

La ministra ha incidido es que se trata de una medida "que ya está en otros países" y con la que "no hay ningún problema, no dispara el absentismo, al revés, mejora nuestro Sistema Sanitario, mejora la atención al paciente y mejora también la relación con la empresa o con le lugar de trabajo", explica.

La autobaja, insiste García, es una medida que "estamos empezando a estudiarlo con los ministerios competentes, Seguridad Social, trabajo, pero obviamente vamos a poner en el centro el diálogo social y vamos a convencer a los actores sociales, tanto a sindicatos como a patronal, de que es una buena medida, no solo con los ejemplos de los países donde ya se pone en marcha, sino también con la evidencia científica".

Madrid no está "en contra" de la mascarilla

La Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, también ha estado en directo en Espejo Público. La madrileña es una de las comunidades que se decantaba por mantener el uso de mascarilla como "recomendable", algo que generó polémica.

"La Sanidad no entiende de política"

En sus declaraciones, Matute explica que "nosotros cumpliremos con lo que diga el Gobierno y he de decir que nosotros no estamos en contra del uso de las mascarillas, estamos poniendo en duda cómo se ha gestionado todo esto por parte de la ministra de Sanidad". La consejera ha insistido en que "nuestro fin es el de informar, el de cuidar y no alarmar a la población, y tomar las decisiones que sean necesarias porque, además, la Sanidad no entiende de política".