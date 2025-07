El lado oscuro de la vitamina D: los riesgos ocultos de la suplementación sin control

En los últimos tiempos se ha popularizado la suplementación alimenticia. Sin embargo, esta tendencia puede causar graves consecuencias para la salud si no se realiza con la debida supervisión. Hace tan solo dos semanas, 16 personas fueron en hospitalizadas en Baleares tras sufrir una intoxicación alimenticia provocada por consumir en exceso un suplemento de vitamina D.

"La vitamina D es una vitamina importante que sirve para aumentar los niveles de calcio en sangre y eso influye en la hormona paratiroidea, que es la encargada de regular el remodelado óseo", explica la doctora Magdalena Femenias, especialista en osteoporosis y metabolismo mineral y miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

La vitamina D es crucial, sí, pero en su justa medida. Su función es permitir que el calcio cumpla su papel en la estructura ósea; sin ella, "el riesgo de fracturas aumenta". "No hay síntomas claros descritos del déficit", apunta Femenias. "Pero sí que tiene mucho que ver en el papel del hueso. Si tenemos escasez, ese calcio no hace su función en el hueso".

Esta importancia de la vitamina D hace que muchas personas tomen suplementos, no obstante, la doctora asegura que el déficit de esta vitamina es más habitual en "gente mayor de 65 años". "Eso se explica un poco porque cuando nos hacemos mayores tenemos la piel un poquito más atrófica y la mayor parte de la vitamina D que tiene nuestro cuerpo procede del sol".

Además, comenta que es más común en personas mayores que viven en residencias o llevan una vida más sedentaria. Por ello no todo el mundo debe suplementarse. "La suplementación de la vitamina D solo la aconsejo a gente que realmente lo necesite, teniendo una analítica y viendo que hay un déficit", señala Femenias. "La determinación de vitamina D no es necesaria a modo privado poblacional para todo el mundo. Simplemente es necesario en gente con riesgo".

Para conseguir un nivel suficiente de vitamina D en personas que no presentan problemas, la doctora recomienda el sol. "La vitamina D procede sobre todo del sol, la fuente principal es el sol, el 80-90%", detalla la doctora. "Lo recomendable son unos 10-15 minutos a primera hora de la mañana o a última hora. Con eso bastaría. También hay algunos alimentos que nos aportan un poco, como las sardinas, el atún, el arenque, la yema de huevo y el aceite de hígado".

Los problemas de abusar de la suplementación

A pesar de su importancia, el consumo indiscriminado y sin control de estos suplementos puede causar graves problemas. Las víctimas del brote en Baleares presentaron niveles excesivamente altos de vitamina D, lo que provocó hipercalcemia, insuficiencia renal y arritmias.

El problema, explica la experta, va más allá de la vitamina D. "Ahora hay una especie de moda de tomar suplementos de muchas cosas: magnesio, omega-3, creatina, proteínas… Hay mucha tendencia ahora a todo esto. No digo que todo esté mal. A lo mejor hay deportistas que necesitan aumentar masa muscular y a lo mejor algunos suplementos sí que les irían bien. Pero los suplementos no tienen las mismas normas de calidad que los medicamentos. No cumplen los mismos estándares". Femenias advierte que "hay que tener cuidado con esta moda. Solo debemos suplementar cuando hay un diagnóstico claro y una indicación médica".

La diferencia entre medicamento y suplemento es clave. Mientras los medicamentos están sujetos a controles estrictos por parte de las autoridades sanitarias, los suplementos se mueven en un marco normativo más laxo. "Ahí sí que nos arriesgamos", advierte Femenias. "Si el suplemento lo compramos en un comercio y no existe el sello de calidad, o si no es de farmacia, pueden pasar estas cosas: que la dosis sea inadecuada y no tenga la pureza que toca".

En España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) regula estos productos junto con otras autoridades sanitarias. Sin embargo, como reconoce la doctora, "no le dan la misma importancia al suplemento que al medicamento, que son mucho más estrictos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com