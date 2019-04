Miguel Bosé carga duramente contra Sánchez por su spot contra las pseudociencias: "Te vendes al lobby farmacéutico"

El cantante Miguel Bosé ha cargado duramente con el Gobierno de Pedro Sánchez a través de su cuenta de Twitter. Ha escrito un polémico tuit sobre las pseudociencias en referencia al spot del Ministerio de Sanidad, en el que alerta sobre la falta de eficacia de estas 'terapias'.

El vídeo del Gobierno muestra a una chica que lleva su móvil a una tienda para que le arreglen la pantalla. El trabajador le dice que se lo arregla e unos minutos, tras lo que pone sus manos sobre el dispositivo y comienza a hacer unos ruidos haciendo cómo que lo arregla.

"Pedro Sánchez, ¿por qué no propones una ley para cerrar los bares de tapas? Es que dañan mucho a los restaurantes. No sólo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?", apunta el cantante en su cuenta personal de Twitter.