La metformina, el prometedor fármaco que podría frenar el envejecimiento: "El término 'wonder drug' podría quedarse pequeño"

Un estudio, elaborado entre otros expertos, por el bioquímico y farmaceútico español Juan Carlos Izpisúa. Según este, se administró metformina a un grupo de macacos y a otros no. El resultado fue que el cerebro de quienes recibieron este fármaco vio retrasado su envejecimiento unos 6 años. Aunque de momento, los autores del estudio no han profundizado en las causas que llevan a este logro, el estudio podría abrir abrir una prometedora línea de investigación.

La metformina es un medicamento que lleva utilizándose siete décadas en España. Se utiliza básicamente para tratar la diabetes tipo dos, pero es una medicina que ha demostrado a lo largo de los años, múltiples beneficios. Quien sabe si a estos pueda en un futuro unirse el de píldora antienvejecimiento. Una opción ante la que muchos médicos se muestran por ahora escépticos como el doctor Manuel Botana, miembro del área de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), que afirma todavía no existe una evidencia científica:

"A casi todas las personas que se les diagnostica esta enfermedad se les receta la metformina, salvo si les produce molestias digestivas", afirma Botana y añade: "Su grupo terapéutico se conoce desde hace un siglo más o menos, es seguro, pero se evita en personas con insuficiencia renal porque puede producir acidosis láctica".

¿Estamos ante un "fármaco maravilla"?

Una pastilla barata y segura que ha hecho que muchos se pregunten si estamos ante un nuevo "fármaco maravilla", dadas sus múltiples aplicaciones aunque en su origen fue pensado solo para una en concreto.

Además, la Universidad de Harvard ha publicado un artículo en el que se plantea esa posible alternativa antienvejecimiento: "Si resulta que es cierto el término wonder drug podría quedarse pequeño".

Aunque el doctor Manuel Botana prefiere ser más realista, no dice que en un futuro no pueda ser, pero que por ahora, los estudios que relacionan esta molécula con el antienvejecimiento pertenecen a la literatura un poco fantástica. "Si este medicamento te hace más longevo, pienso que es debido a que está indicado para enfermedades que aparecen según envejeces, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Sí, la diabetes aumenta el riesgo de cáncer y la metformina ha demostrado que puede reducir esa incidencia".

Y puntualiza que no es que este medicamento evite el cáncer, sino que al utilizarse para "tratar la diabetes sí puede reducir el riesgo de padecerlo".

Según Manuel Botana, el envejecimiento es un proceso global y "decir que la metformina es un medicamento antienvejecimiento me parece muy osado, no hay evidencia suficiente". "Debido a que la gran mayoría de las investigaciones sobre la metformina sólo incluyen a personas con diabetes o prediabetes, no está claro si estos beneficios están limitados a las personas con esta condición o si podría beneficiar también a quienes no tienen diabetes", argumentan desde la prestigiosa universidad de Harvard

Para Botana, el mejor camino para lograr vivir más no es una fórmula mágica, se resume básicamente en comer sano y hacer ejercicio físico.

