Menú semanal saludable 2020: Semana del 23 al 29 de marzo

Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para sentirnos bien y estar lo más sanos posible. Pero muchas veces ya no sabemos qué hacer de comer, cenar...y acabamos comiendo lo mismo y picando cosas que no deberíamos. Por ello, te recomendamos seguir un menú semanal saludable para que no tengas ese problema y puedas variar tu alimentación. Además, comienza la primavera, por lo que serán muchos los alimentos de temporada que podremos incorporar a nuestras recetas para añadir salud y sabor a partes iguales. También, es importante introducir en tu vida algo de deporte, aunque no sea todos los días. Si combinas algo de ejercicio y una buena alimentación verás cambios notables en tu cuerpo y no solo por fuera, sino también por dentro y eso hará que te sientas mucho mejor.

Al principio puede resultar difícil, pero introduciéndolo en tu rutina diaria progresivamente resultará mucho más fácil. Otro hábito importante que deberías introducir además del ejercicio y una buena alimentación es el agua. Si en tu vida diaria eras más de refrescos, es hora de cambiarlos por el agua, puesto que te mantendrá hidratado y eso ayudará en el funcionamiento de tus músculos, en el funcionamiento correcto del cerebro, a que los riñones funcionen correctamente, a mejorar el tracto digestivo y además, tu piel te lo agradecerá porque beneficiará a que mantenga su elasticidad y su tonicidad. Seguidamente, te recomendamos varios platos para el desayuno, comida y cena.

Menú semanal saludable del 23 al 29 de marzo

Lunes, 23 de marzo

Desayuno: Café/té y un bol de yogur con frutos rojos.

Comida: Lentejas.

Cena: Ensalada de verduras crudas al gusto.

Martes, 24 de marzo

Desayuno: Zumo de frutas y verduras verdes y una tostada de pan 100% integral con aguacate.

Comida: Lasaña de calabacín.

Cena: Melón con jamón.

Miércoles, 25 de marzo

Desayuno: Café/té y tortitas de harina integral de espelta con frutas al gusto.

Comida: Pasta integral con verduras, tomate y carne picada.

Cena: Filete de pollo a la plancha con verduras al gusto.

Jueves, 26 de marzo

Desayuno: Zumo de frutas al gusto y galletas de plátano, avena y chocolate sin azúcar.

Comida: Batata y pescado al horno.

Cena: Ensalada de verduras crudas y atún.

Viernes, 27 de marzo

Desayuno: Café/té y un bol de yogur con avena y frutos secos.

Comida: Patata hervida con lomo a la plancha.

Cena: Sepia a la plancha.

Sábado, 28 de marzo

Desayuno: Zumo de frutos rojos y tostadas de pan integral de espelta con tomate y jamón york.

Comida: Sopa de verduras y lomo de merluza a la plancha.

Cena: Tortilla francesa con champiñones.

Domingo, 29 de marzo

Desayuno: Galletas de avena y café/té.

Comida: Bol de garbanzos, calabacín, pechuga de pollo y batata al horno.

Cena: Gambas y judías verdes.