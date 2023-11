El menú de Navidad espera ya para muchos en el congelador, pero ¿cuánto tiempo aguanta?

Con la mirada puesta en Navidad, algunos comercios ya notan la llegada de estas fechas tan señaladas: "La gente ya está preguntando precios", confirma un carnicero. Los alimentos que más se están vendiendo son cordero, solomillo, pulpo y salmón, porque quizás "sean los que más vayan a subir", añade. En una charcutería también confirman la preocupación de los clientes: "Ya tengo encargos de jamones y se han llevado varios".

Esta situación tiene una explicación: la inflación. Conforme se acerca diciembre, más se elevan los precios de esos alimentos imprescindibles en la mesa. "Hago cálculos, y pienso, ya no me gasto más" afirma contundente una comprado del mercado. Por eso, más de un previsor ya está manos a la obra. "Compré ya medio lomo y me lo envasaron al vacío, lo tengo guardado".

Anticiparse a las compras navideñas es una práctica que muchos llevan realizando años atrás, "Ya se empieza a notar la subida de precios. Compro semanas antes por eso". Medida que permite ahorrar unos euros porque son fechas de mucho gasto. Pero ojo, porque con esta anticipación es importarte controlar el tiempo de congelación, y sobre todo, su mantenimiento

Es ahora cuando surgen algunas dudas: ¿Es posible congelar productos hasta la cena de Nochebuena? Según el nutricionista Antonio Porter es importarte controlar el tiempo de congelación, pero sobre todo, su mantenimiento y la temperatura del congelador, que debe permanecer por debajo de los 18 grados.

Por ejemplo, en el caso de la carne indica que máximo 12 meses guardada, dependiendo del tipo de carne. Y para evitar que tenga aire, hay que envolver el alimento muy bien , y colocarlo en un congelador ordenador y con más comida guardada. De esta manera se crea un entorno perfecto para evitar el crecimiento de bacterias.

Si hablamos de pescado y marisco la cosa cambia. Se debe utilizar un 'tupper' homologado de cristal con un poco de agua para conservar el producto fresco. Su duración es diferente a la de la carne, "por seguridad, yo no lo dejaría más de dos meses en el congelador", alerta el nutricionista. Pequeñas recomendaciones a seguir para evitar sustos.