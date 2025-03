Médicos en pie de guerra: exigen a Mónica García el fin de las guardias de 24 horas

La ministra de Sanidad, Mónica García, enfrenta una creciente presión por parte de los profesionales de la salud debido a su incumplimiento en la promesa de reformar las jornadas de guardia de 24 horas. Hace un año, la médico intensivista Tamara Contreras presentó a la ministra más de 100.000 firmas exigiendo el fin de estas largas jornadas laborales. En ese encuentro, García se comprometió a abordar la problemática del agotamiento extremo que sufren los médicos y su impacto en la atención al paciente.

Sin embargo, un año después, Contreras ha regresado al Ministerio con 180.000 firmas, sintiéndose decepcionada por la falta de respuesta de la ministra. "Solo queremos una explicación sobre por qué no se ha cumplido lo prometido. No podemos más", declaró Contreras, reflejando el descontento de un colectivo que se siente desatendido.

El Estatuto Marco no mejora las condiciones en las guardias

La situación se complicó en enero, cuando se filtró un borrador del Estatuto Marco, el documento que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Este borrador, dice Tamara, que no mejora las condiciones en las guardias, sino que también incluye propuestas que podrían deteriorar las condiciones laborales existentes. El nuevo estatuto incluiría la reducción a 17 horas de guardias, que "por lo menos es algo", dice la médica, pero esas horas siguen perteneciendo a la jornada complementaria obligatoria y no se contarían como horas extraordinarias, algo con lo que los médicos no están de acuerdo.

Contreras ha estado en Madrid para entregar la urna con las casi 200.000 firmas. Enfatizó que su lucha no se basa en intereses económicos, sino en la necesidad de condiciones laborales humanas que protejan tanto la salud de los médicos como la calidad de atención que reciben los pacientes. "No queremos que ningún paciente sea atendido en su última hora de guardia", afirmó.

Contradicción del Gobierno

La médico intensivista también cuestionó la contradicción del gobierno, que busca reducir la jornada laboral en otras profesiones, mientras los médicos siguen trabajando hasta 90 horas semanales. "Llevamos más de dos décadas con condiciones laborales deficientes. Aceptamos que el cambio toma tiempo, pero no vemos señales de progreso", lamentó. Entienden que se necesita más inversión en el sistema sanitario y en más personal, y que eso llevará tiempo, pero dicen que no ven la luz a ninguna de las mejoras positivas que hablaron en su día con la ministra.

Contreras exige que, en caso de que se reduzcan las guardias a 17 horas, se mantenga la compensación económica correspondiente, ya que esto ha generado divisiones entre los profesionales. Asimismo, recordó la importancia de la manifestación programada para el sábado, donde se levantará la voz contra un Estatuto Marco que perpetúa condiciones con las que los médicos están insatisfechos.

