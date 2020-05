Los medicamentos anticoagulantes pueden ayudar a mejorar a los pacientes de coronavirus más graves

Un estudio ha evidenciado que los medicamentos anticoagulantes pueden ayudar a salvar a algunos pacientes más afectados por el coronavirus. El equipo del Hospital Mount Sinai ha informado de que está realizando experimentos para ver qué anticoagulantes pueden funcionar mejor y en qué dosis.

"Nuestros hallazgos sugieren que los anticoagulantes sistémicos pueden estar asociados con mejores resultados entre los pacientes hospitalizados con coronavirus", escribieron los médicos en su informe, publicado en el Journal of the American College of Cardiology.

El doctor Valentin Fuster, director de Mount Sinai Heart y médico jefe del Hospital Mount Sinai, y sus colegas han examinado a más de 2.700 pacientes afectados por el coronavirus en este hospital de Nueva York. A partir de marzo, algunos pacientes recibieron medicamentos anticoagulantes, según las decisiones tomadas por los médicos.

El equipo comenzó a analizar sistemáticamente si los medicamentos suponían una mejora en los pacientes. "Los pacientes que recibieron anticoagulantes obtuvieron mejores resultados que los que no", ha asegurado Fuster en una entrevista a la CNN.

Aun así, los investigadores señalan que los hallazgos aún no son lo suficientemente claros como para hacer recomendaciones sólidas.