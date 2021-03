Mariano Barbacid: "Es decepcionante que el Pacto por la Ciencia llegue a una inversión del 1,25% del PIB"

En el marco de la presentación del tercer Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España, de la Fundación Alternativas, Mariano Barbacid, jefe de Oncología del CNIO y patrono de la fundación, ha analizado la actual situación de la investigación en este período de pandemia de coronavirus. Barbacid considera que el Ministerio de Ciencia ha tenido las “manos atadas” porque trabajaba con los llamados “presupuestos de Montoro”, pero con “los nuevos tenemos, afortunadamente, un incremento del 9,5% para investigación. Hay un 75% para otra D, que es la D de digitalización, pero todos sabemos que la digitalización es esencial para nuestro país, pero no es I+D". Barbacid, recuerda que "hay que ver cuánto de ese 9% se nota por los científicos. No sé si es suficiente, pero al menos no se está recortando como en la década perdida desde 2010”, ha afirmado.

Barbacid apuntó que la pandemia de coronavirus ha evidenciado la “vulnerabilidad de la economía española por estar basada en los servicios”, y se mostró “poco optimista” ante el Pacto por la Ciencia que el ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque presentó recientemente en el Congreso de los Diputados, “ya que es decepcionante ver que contempla llegar sólo al 1,25% del PIB para nuestro sector en 2030”.

"Impulsamos e intentamos que la Ciencia estuviera, por lo menos a nivel ministerial", afirma Barbacid. Ahora el investigador español apuesta por aprender de esta pandemia de coronavirus. Considera que con la pandemia se ha puesto de manifiesto lo vulnerable que es la economía en España por ser una economía de servicios.

Barbacid no se ha mostrado optimista frente al Pacto por la Ciencia. Considera que incluye "buenismos que nadie puede estar en contra, pero si se pone el foco en las cifras, la situación es preocupante". En España, por tener una economía de servicios, la inversión privada va a ir siempre a remolque de la inversión pública y que la previsión de hoy a 9 años sea llegar a una inversión del 1,25% del PIB, las cifras hablan por sí solas", ha remarcado dejando de manifiesto la lentitud y la falta de inversión en Ciencia para avanzar y esta preparados a situaciones similares a las que nos ha provocado la aparición del coronavirus.