Pedro Duque presenta en el Congreso el Pacto por la Ciencia para subir la inversión al 2% del PIB: "necesitamos apostar por la Ciencia"

Pedro Duque ha presentado en el Congreso de los Diputados el 'Pacto por la Ciencia y la Innovación' apoyado por 72 organizaciones españolas, entre ellas Atresmedia. El grupo Atresmedia ya entregó al ministro cerca de un millón de firmas recogidas a través de 'Constantes y Vitales' pidiendo incrementar la inversión en Ciencia al 2% del PIB.

Duque en el Congreso de los Diputados

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha presentado en el Congreso de los Diputados el Pacto por la Ciencia para impulsar un aumento de la inversión al menos hasta el 2% del producto Interior Bruto. El ministro ha avanzado que el 'Pacto por la Ciencia y la Innovación' se apoya en 3 pilares que son la financiación, las personas y la gobernanza. El 'Pacto por la Ciencia y la Innovación' se plantea que la financiación pública se incremente hasta alcanzar el 0,75% del PIB antes de 2024 y el 1,25% en 2030. Ahora esa inversión supone el 0.52%. A esa financian pública habrá que sumar la aportación privada para llegar al 2% en 2024 y al 3% en 2030 como recientemente ha propuesto la UE.

El impulso de Constantes y Vitales

Este Pacto llega tras la campaña de 'Constantes y Vitales' de Atresmedia que ha recogido casi un millón de firmas para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos para elevar la inversión en ciencia al 2% del producto interior bruto (PIB).

Pedro Duque se ha referido a la iniciativa de Atresmedia: "la Campaña Constantes y Vitales ha recabado el sentir general de la ciudadanía de que la financiación en ciencia en España, tan atrasada, debe mejorar".

Duque ha asegurado que el "camino que iniciamos ahora redundará en nuestro bienestar a medio plazo, pero creo que es un acto de solidaridad por las generaciones venideras".

Hay que mejorar para solventar las deficiencias

El ministro no ha ocultado "las deficiencias de nuestro sistema de Ciencia e investigación. Precisamente para mejorar esas carencias me he comprometido con esas tareas políticas".

El ministro ha asegurado que si "queremos estar preparados para la próxima crisis o los próximos retos necesitamos apostar hoy por la Ciencia y la Innovación en un sentido amplio y asegurarnos que mantenemos esa apuesta."

La campaña de Atresmedia sigue funcionando y recuerda que con tu firma pides a los partidos políticos un pacto para elevar al 2% la inversión de nuestro PIB en ciencia. Si no lo has hecho todavía aquí puedes poner tu granito de arena.