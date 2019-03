Madrid, Asturias y Galicia sufren una epidemia de gripe

La onda epidémica de la gripe de la temporada 2014-2015 ha comenzado ya con un número de casos dentro de lo "absolutamente esperable" (88,90 por cada 100.000 habitantes), según el Ministerio de Sanidad, que pronostica que la cifra "va a seguir aumentando" en estos días. La subdirectora general de Promoción de la Salud y Epidemiología del Ministerio, Elena Andrade, explica que la gripe se propaga con ondas epidémicas que se registran todos los años y generalmente comienzan a finales del otoño y principios del invierno.



Según el informe elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, la evolución de la actividad gripal en esa semana ha superado el umbral basal o nivel fijado para esta temporada en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Melilla. En Madrid y Asturias este umbral se superó a finales de 2014. Los 45 casos graves hospitalizados por el virus de la gripe "también entran dentro de la cifra esperada de pacientes por el momento en el que nos encontramos de inicio de la onda epidémica", señala la subdirectora.



Subraya como "llamativo" que de estos casos graves, el 63% de los pacientes que tenían recomendada la vacuna de la gripe no se la había puesto, a pesar de que el Ministerio comenzó en septiembre la campaña para sensibilizar sobre la importancia de que los mayores de 65 años y otros grupos de riesgo se vacunen. Andrade apunta que el objetivo de estas campañas no es "tanto disminuir el número de casos de gripe", como "reducir la mortalidad y la morbilidad grave que se asocia a las infecciones por este virus".



El informe del sistema de vigilancia siempre se publica con los datos de la semana anterior, por lo que, si la pasada semana comenzó la onda epidémica, esto "significa que para esta semana, efectivamente, el número de casos irá en aumento", resalta. De momento, los subtipos de virus que predominan son el H3N2 y la cepa análoga H1N1, explica la subdirectora. Recuerda que lo que define un caso de gripe sobre todo es la fiebre alta, mínimo de 39 grados, que aparece de forma rápida, lo que supone un "signo que la diferencia del resto de infecciones virales".



Además de los mayores de 65 años, la población que debería vacunarse contra el virus por estar expuesta a un mayor riesgo es los niños con enfermedades crónicas, las personas ingresadas en instituciones cerradas que padezcan también procesos crónicos, las embarazadas, los profesionales que trabajan en centros sanitarios e instituciones geriátricas, los cuidadores, así como los que trabajan en los servicios públicos esenciales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros.



Andrade destaca que el Sistema Nacional de Salud está "perfectamente preparado para una situación de inicio e incluso de pico de onda epidémica y de hecho los servicios de salud, desde hace algunas semanas, están reforzando sus estructuras para poder dar el servicio más adecuado posible a las personas que lo necesitan".



Además de la vacunación, la subdirectora apunta que para prevenir el contagio hay que tomar una serie de medidas higiénicas "muy básicas" como taparse la boca cuando se tose o estornuda pero con el antebrazo, no con las manos, así como usar pañuelos desechables. Lavarse las manos una vez que se ha estornudado o tosido es otro de los consejos de la experta.