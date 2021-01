Luis Enjuanes: "No va a ser fácil erradicar el coronavirus dada su alta transmisibilidad, pero sí habrá inmunidad"

El virólogo y profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Luis Enjuanes, ha señalado que el coronavirus "se quedará, previsiblemente, como estacional".

A lo que Enjuanes hace referencia con estas palabras es a que "no va a ser fácil erradicarlo dada la alta transmisibilidad que tiene, pero afirma que "sí habrá una inmunidad de masa que poco a poco hará que se vaya extinguiendo a pesar de que perdurará en el medio ambiente".

El virus del COVID-19 se disemina con facilidad y aprende a atenuarse. "Cuando los virus saltan por primera vez de especie a especie y a personas son muy virulentos al principio, para poco a poco, diseminarse cada vez mejor". Las palabras del virólogo son recogidas con motivo de la celebración del seminario 'on line' 'Vacunación para COVID-19: un reto de eficacia, efectividad y equidad para la sociedad española', que organizará este viernes la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC).

El profesor también hace un llamamiento para que tanto la población que ha pasado el virus como la que no, se vacune: "tienen que vacunarse porque no tienen la certeza del grado de inmunidad que han adquirido. Claro que buena parte de la población que se ha infectado tiene inmunización, pero no se sabe cuánta y quien sí y quien no; por ello, conviene que se vacunen". Enjuanes ha recalcado que resulta "importantísimo" que mínimo el 70 por ciento de la población se vacune, ya que de esa manera en "el virus prácticamente se extinguirá y se disminuirán a una velocidad pequeña los problemas de los hospitales".

Ante la negativa de muchas personas hacia la vacunación, el profesor insiste en que "las personas que son reticentes a vacunarse comenten un grave error, no solo se ponen en riesgo a ellos mismos sino a sus familiares más cercanos. Vacunarse es lo mejor que pueden hacer en este momento no hay ningún medio científico en el mundo que dude que el uso de estas vacunas es altamente positivo. Todos los días mueren varios miles de personas, el beneficio de la vacunación es enorme porque pueden salvar muchas vidas. Hay que observar el enorme grado de protección que tiene vacunarse como la polio que desapareció o la viruela. Si tienen alguna duda que visiten los UCI de los hospitales donde mueren todos los días y así no duden en vacunarse", ha concluido.